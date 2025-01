Dany Ome y Kevincito El 13 estrenan "Mood": Una colaboración junto a Descemer Bueno

Dany Ome y Kevincito El 13 acaban de lanzar una nueva colaboración musical junto al cantante y compositor Descemer Bueno, titulada "Mood".

El estreno de la canción vino acompañado de un videoclip que ya está disponible en YouTube, y que los artistas promocionaron en sus redes sociales.

Dany Ome compartió en su cuenta de Instagram un fragmento del audiovisual, invitando a sus seguidores a no perdérselo: “¡Ya salió! Corran para YouTube. 'Mood'. Espero les guste, no olviden darle like y comentar. Los amo”.

“Tengo una adicción con tu persona / Una mente que no razona / Un corazón que no te olvida / Está enfermo con tu persona / Tú me tienes metido en un mood / Estuve con otra pero me gustas tú / Tú me juraste que era hasta la muerte / Y si es hasta la muerte mami es hasta el ataúd”, dice el estribillo del tema.

Es la primera vez que Dany Ome y Kevincito El 13 trabajan con Descemer y “Mood” promete ser otro éxito en sus carreras.

Esta colaboración se suma a las recientes incursiones de Descemer Bueno en el género urbano, donde ha trabajado con jóvenes exponentes como Wow Popy en el tema "Bye Bye", lanzado en noviembre, y con L Kimii en "Ponte bonita", que estrenaron en septiembre.

Por su parte, Dany Ome y Kevincito El 13 continúan consolidando su presencia en la cima de la popularidad del género urbano. A finales de diciembre sorprendieron a sus seguidores con "Baby I Love You", un tema que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Con anterioridad, "Asere cómo tú me gustas" se había consolidado en el top de las listas de éxitos.

Sin más dilación aquí te dejamos con “Mood”:

