Casa Blanca asegura que Trump no quiso atacar a congresista musulmana con video del 11-S contra

WASHINGTON, 14 abr (Reuters) - El presidente Donald Trump no le deseó mal a nadie en su mensaje en Twitter en el que criticó los comentarios de la congresista demócrata Ilhan Omar sobre los ataques del 11 de septiembre, dijo el domingo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"Ciertamente el presidente no desea mal, ciertamente no incita a la violencia hacia alguien", dijo Sanders al programa "This Week" de la cadena ABC News. "Pero el presidente absolutamente está cuestionando, y debería hacerlo, a la congresista por su historia de comentarios antisemitas", sostuvo.

Legisladores del Partido Republicano de Trump han acusado a Omar de minimizar los ataques del 11 de septiembre, mientras que los críticos del presidente dicen que ha sacado las palabras de Omar de contexto para avivar el resentimiento hacia los musulmanes.

El sábado, Trump publicó un video que sugiere que Omar, representante estadounidense por Minnesota, ha minimizado los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El video monta imágenes de noticieros sobre los ataques del 11 de septiembre con un discurso que Omar pronunció el mes pasado en el que los describió como que "algunas personas hicieron algo".

Varios demócratas de alto rango, incluidos los senadores aspirantes a la presidencia Bernie Sanders y Elizabeth Warren, criticaron el mensaje de Trump, afirmando que estaba incitando al racismo y la violencia contra Omar con su video.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenó al presidente por utilizar la "sagrada" memoria del 11 de septiembre para un ataque político.

En su discurso ante un grupo de derechos civiles y defensa de los musulmanes, Omar dijo que los musulmanes "han vivido incómodos por de ser ciudadanos de segunda clase y, francamente, estoy cansada de eso, y todos los musulmanes en este país deberían estar cansados de eso".

Sarah Sanders calificó los comentarios de Omar de "vergonzosos e impropios" y preguntó por qué, a su juicio, los demócratas no han tomado medidas. "Creo que es bueno que el presidente la esté cuestionando por esos comentarios y la gran pregunta es por qué los demócratas no lo están haciendo", dijo.

Reporte de Humeyra Pamuk. Editado en Español por Ricardo Figueroa.

