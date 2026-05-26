Tenso cruce sobre Cuba en programa chileno termina entre insultos, acusaciones y amenaza de acción judicial

Un explosivo intercambio sobre Cuba sacudió el programa chileno Sin Filtros, conocido por su estilo confrontativo y altamente polarizado, cuando un cubano, identificado como Leonel Delgado, enfrentó en vivo a varios panelistas y terminó acusado de injurias tras llamar “delincuentes” a quienes defienden al régimen cubano.

El momento más tenso ocurrió durante un debate sobre la situación política en la isla y una posible intervención de Estados Unidos. Visiblemente alterado, el invitado cubano arremetió contra Javier Pineda Olcay, conocido como Milhouse Pineda y uno de los panelistas, después de que este afirmara que “en Cuba hay una democracia”.

“Usted es un delincuente. Porque ir a Cuba y alabar a una dictadura que ha matado a mi país durante 67 años es ser delincuente”, gritó el hombre en pleno estudio.

La discusión escaló rápidamente mientras los demás participantes intentaban interrumpirse entre sí. En otro momento, el cubano aseguró que no teme ser deportado debido a su situación migratoria irregular y lanzó una frase que elevó aún más la tensión del debate:

“¿A dónde me van a mandar? ¿Para Cuba? ¿Para que me metan preso, para que me asesinen?”

Pineda respondió inmediatamente amenazándolo con acciones legales.

“Te ganaste la querella. Tiene derecho a ser vendepatria, pero injuriar no”, le dijo frente a cámaras.

El tono del programa derivó incluso en bromas entre los panelistas y el conductor Gonzalo Feito, en medio del caos verbal que caracteriza a Sin Filtros. Uno de ellos, precisamente el excandidato a la presidencia de Chile para la elección de 2025 Johannes Kaiser, ironizó diciendo que “el abogado se lo va a pagar Cuba”.

En otro segmento del mismo programa, el exvicepresidente argentino Carlos Federico Ruckauf hizo declaraciones sobre el futuro político de Cuba y sugirió que Estados Unidos buscaría una figura similar a Delcy Rodríguez en una eventual transición.

“Yo creo que ahí los norteamericanos quieren un Delcy Rodríguez”, afirmó Ruckauf, antes de asegurar que Raúl Castro estaría interesado en negociar una salida que garantice protección para su familia.

“Raúl lo que quiere es una transición que le salve la vida a él, a su hijo, a su hija y a su nieta”, expresó.

El exfuncionario también vinculó la política hacia Cuba con los intereses electorales de Donald Trump y el peso del voto latino en Estados Unidos.

Las declaraciones y el fuerte enfrentamiento generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron fragmentos del programa y debatieron tanto el tono del cubano como la postura de los panelistas chilenos sobre la realidad de la isla.

Aunque Sin Filtros tiene una gran audiencia en Chile y parte de América Latina, el espacio no es considerado un programa periodístico tradicional, sino un show de debate político y entretenimiento marcado por constantes choques ideológicos, interrupciones y confrontaciones en vivo.