Trump habla sobre el uranio enriquecido de Irán: «Será destruido o entregado inmediatamente a Estados Unidos»

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El presidente Donald Trump publicó este lunes en su plataforma Truth Social un ultimátum sobre el destino del uranio enriquecido iraní, al que llamó despectivamente «polvo nuclear», exigiendo que sea entregado a Estados Unidos o destruido bajo supervisión internacional.

En el mensaje, Trump escribió: «El uranio enriquecido (¡Polvo Nuclear!) será inmediatamente entregado a Estados Unidos para ser traído a casa y destruido o, preferiblemente, en conjunto y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otra ubicación aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso y evento».

La declaración, firmada como «Presidente DJT», descarta implícitamente la propuesta que Vladimir Putin lanzó el 9 de mayo, cuando ofreció que Rusia almacene el uranio iraní —como ya ocurrió en 2015—.

El propio Irán había descartado temporalmente esa opción rusa el 15 de mayo para no complicar las negociaciones directas con Washington.

El mensaje llega en medio de negociaciones nucleares activas entre ambos países que se prolongan desde abril de 2025 y han tenido al menos cinco rondas, con Pakistán como principal mediador.

El nudo central del proceso es la duración de una posible moratoria al enriquecimiento: Washington exige hasta 20 años, mientras Teherán ha ofrecido entre cinco y 15.

Este lunes, Trump también afirmó que el pacto con Irán iba «viento en popa», aunque el 19 de mayo había dado a Teherán «dos o tres días» para aceptar un acuerdo, y el 19 de abril advirtió que si Irán no firmaba, «todo el país va a ser volado».

El trasfondo inmediato de estas exigencias son los bombardeos del 22 de junio de 2025, cuando EE.UU. ejecutó la Operación Midnight Hammer, atacando con bombarderos B-2 y misiles Tomahawk las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan.

Tras los ataques, Trump declaró que los sitios quedaron «completa y totalmente obliterados», pero una evaluación filtrada de la Agencia de Inteligencia de Defensa concluyó que el programa nuclear iraní solo fue retrasado meses, no años.

Antes de los bombardeos, Irán poseía 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza —suficiente para aproximadamente nueve armas nucleares si se enriquecía al 90%, según el Centro de Control de Armamentos—.

El paradero exacto de ese material sigue sin verificarse. Según el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, el organismo lleva más de ocho meses sin poder verificar los inventarios declarados de uranio iraní, situación que reportó el 2 de marzo de este año.

Irán mantiene que el enriquecimiento de uranio es un derecho soberano y ha rechazado sistemáticamente las propuestas que impliquen su eliminación total, lo que convierte la exigencia de Trump en el punto de mayor tensión de unas negociaciones que aún no tienen fecha de cierre.