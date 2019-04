Rosario Flores anuncia el estreno de su tema con Leoni Torres

Publicado el Jueves, 18 Abril, 2019 - 17:36 (GMT-5)

La cantante española Rosario Flores ha enviado un mensaje a través de Facebook a todos los seguidores suyos y de Leoni Torres, para anunciar la que será su primera colaboración, Se me olvidó quererte, y que se estrenará este viernes en todas las plataformas.

El cantante cubano ya había dado una probadita del tema y se había mostrado muy feliz por sumar una colaboración con la popular artista española a su carrera musical.

"Hola, soy Rosario Flores y tengo una noticia maravillosa: he hecho una canción que se llama Se me olvidó quererte con Leoni Torres. Va a salir el día 19, por favor, no perdérosla porque es maravillosa. Estoy encantada y muy ilusionada", dijo la flamenca en el video.

Mañana 19 de abril, Se me olvidó quererte estará disponoble en audio en Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music. Hasta el momento, no se ha revelado si más adelante se filmará un video para acompañar el tema, pero la canción promete ofrecer una combinación exitosa.

"Que buen duo..Me encantan", "Espectacular duo,va a ser un gran tema,ya quiero escucharla", "Excelentes cantantes", " Monstruosidad de talentos. Estoy loco por escucharla","Maravillaaa, seguro vamos a disfrutarla mucho!!!", fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

Leoni conoció Rosario durante su gira Me quedo contigo por España y del encuentro salió esta maravillosa colaboración que ya pronto podremos escuchar.

La hija de Lola Flores ya colaboró con El Micha y Descemer Bueno en el tema Mátame, que fusiona la música urbana y el flamenco. Este último, además, ha compuesto para la española temas como Por un beso tuyo, de su último álbum.

