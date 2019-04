En el mercado de Carlos III la cerveza sale por "la parte de atrás"

Publicado el Viernes, 19 Abril, 2019 - 14:10 (GMT-5)

La escasez en Cuba, a lo largo de los años, ha conllevado a dos males fundamentales: la corrupción y las ilegalidades.

Una queja al respecto publicó en la red social Facebook la usuaria Ana María Pérez, quien en el mercado de Carlos III, en La Habana, fue testigo del acaparamiento de la cerveza.

"En el día de hoy sacaron cervezas Bucanero en la tienda Carlos III a su precio regular (1.00 cuc/25.00 cup) y no están puestos a la venta en el Mercado sino en la parte de atrás, donde al unísono se está haciendo la cola para el aceite", dijo Pérez.

También escribió que vio a un vendedor "sacando cajas por la misma puerta para un cuentapropista".

A raíz de lo sucedido, Pérez se pregunta: "¿Por qué no están en el Mercado? ¿Y si yo ahora quiero tomarme una cerveza producida en mi país? Tengo que pagarla multada. ¿Por qué? No quiero comprar en un particular, quiero comprar en la tienda que es donde está establecido. Y así con un montón de productos más: malta bucanero, paquetes de pelly, sorbetos, etc".

En Cuba, lamentablemente los pocos productos que llegan a las tiendas estatales muchas veces son vendidos a personas para sus respectivos "negocios", y la mayoría de los clientes se queda sin ellos.

Por tanto, Pérez dice: "Protección al consumidor, ¿qué es eso? Es que me despache una persona que desconoce los términos "atención al cliente". Eliminen las plantillas infladas, saquen a los corruptos que no respetan el dinero del pueblo, y quizás así el pueblo, le responda a su país un poco mejor".

"Y después te hablan del cubano y el famoso choteo, si es que hay que reírse para no matarnos, pues ¡ni hablar de salir a luchar por nuestros derechos a las calles como lo hicieron nuestros patriotas y mártires de la historia! Al menos ellos eran apaleados por los esbirros extranjeros. Como dijera José Martí: "Un pueblo libre y justo es el único homenaje propio de los que mueren por él" ¡Si vieses para lo que han quedado tus ideales!", dijo.

En las fotos compartidas en la citada red social, se ve a los dependientes vendiendo por la parte de atrás del mercado las cajas de cerveza Bucanero, mientras en la parte delantera los clientes creen que no hay tal producto. Un hecho lamentable que afecta a quienes quieren tomarse una cerveza por estos días de calor en la Isla.

