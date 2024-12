Cubanos se llevan una sorpresa en un mercado de Moscú: ¿La cerveza mala no existe?

Un video compartido en las cuentas de Instagram de lawrnc.navarro y iamkenynavarroperez_oficial ha llamado la atención tras documentar la sorpresa de dos cubanos al encontrar una cerveza con el rostro del fallecido dictador Fidel Castro en un mercado de Moscú.

La cerveza, con el rostro de Castro como elemento central de su diseño, provocó un impacto especial en los cubanos emigrados, quienes han abandonado su país en busca de mejores oportunidades, huyendo de la precariedad económica, los apagones y la falta de libertades.

En la publicación, los protagonistas expresan con humor la experiencia de encontrar esa lata de cervezas, destacando la ironía con las escaseces que hay en Cuba.

"En Cuba ni siquiera hay luz y fuera del país encontramos la cerveza iluminada", describieron su video en tono jocoso.

En el video se puede apreciar cómo mientras decidían que marca de cerveza llevar, uno de los cubanos dice que se puede escoger cualquier cerveza, porque “cerveza mala no existe”.

“La cerveza Comandanta. ¿La cerveza mala no existe?, La cerveza mala sí existe”, fue la expresión de estos jóvenes.

Según la descripción que la aplicación que ayuda a los amantes de la cerveza a elegir, descubrir y evaluar cervezas, BeerTasting, tiene sobre este producto en su página web, la DIPA "Fidel Castro" es una cerveza dulce como el azúcar cubano, con cuerpo, con un amargor suave y envolvente, diluido por notas de melón y frutas tropicales, que aparecen gracias al lúpulo frío con Amarillo y Mosaic.

También indican que es “fuerte, robusta, segura de sí misma, como el propio Fidel. Y, por cierto, para una plenitud de sensaciones y para recrear toda la atmósfera, recomendamos encarecidamente beberla con acompañamiento musical de la canción de Muslim Magomayev "Cuba - my love". "La vida sin ideas no vale nada. No hay mayor felicidad que luchar por ellas".

El video de estos cubanos no solo generó risas, sino también reacciones en redes sociales sobre el simbolismo de esta cerveza.

Para algunos, el rostro de Castro en la etiqueta es una muestra de cómo la imagen del dictador cubano sigue siendo utilizada fuera de la isla, desprovista del contexto que representa para quienes han vivido bajo su gobierno.

“La resaca dura 69 mil milenios”, “Te tomas media y sales recitando el concepto de revolución”, “Esa es una cerveza capitalista, antirrevolucionaria”, fueron algunos comentarios en la publicación.

