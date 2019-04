Cubana solicitante de asilo, detenida en Florida, a punto de ser deportada

Publicado el Viernes, 19 Abril, 2019 - 09:33 (GMT-5)

Una cubana detenida en el centro de Inmigración y Aduanas del condado de Broward, en Florida, podría ser deportada en cuestión de horas, reporta Telemundo 51.

Según la cadena, Yudeisy Rega entró en territorio norteamericano desde México en enero pasado, y pasó satisfactoriamente la entrevista sobre “miedo creíble”, pero un juez de inmigración le ha denegado su petición de asilo. La joven aspiraba a reunirse con su padre, que se encuentra enfermo, y con su hija, ambos residentes en EE.UU.

“Yo estoy pasando ahora mismo por la etapa de un cáncer terminal. Me hubiera gustado mucho haber visto a mi hija, tenerla al lado mío, aunque sea en mis últimos días. Así que no entiendo por qué no le quieren dar una oportunidad”, dice, lloroso, Juan Rega, el progenitor.

También para la hija de Yudeisy, Claudia, es “muy duro, muy desesperante, saber que tienes a la familia tan cerca y que lo la puedes ver”. Según explica, su madre tenía pruebas de persecución por parte de las autoridades cubanas, pero no tuvo ni siquiera oportunidad de presentárselas al juez.

Por su parte, el abogado de Rega, Willy Allen, señala que historias como la de esta inmigrante, que lleva más de 90 días detenida, son cada vez más comunes. Al no haber un Castro –teóricamente– al frente del Estado cubano, el riesgo de persecución política es considerado menor para algunos magistrados de inmigración.

Paradójicamente, el endurecimiento de la política de la administración Trump hacia el gobierno de La Habana puede terminar beneficiando a los inmigrantes que llegan desde la Isla, al ralentizar o detener los procesos de deportación, tal como sucedió durante décadas.

Allen explicó a Telemundo 51 que en los centros de Inmigración hay ahora mismo decenas de ciudadanos de la Isla, a la espera de ser enviados de vuelta a su país.

