Tres razones por las que un cubano puede perder la residencia en Estados Unidos

El abogado Willy Allen, experto en temas de inmigración, ha explicado a CiberCuba que las tres causas por las que un cubano puede perder su residencia en Estados Unidos son cometer un delito criminal, abandono y fraude.

En una entrevista concedida a este portal, Allen aclaró que cuando habla de delito criminal se refiere a cualquier delito que incluya violencia y pueda tener un castigo de más de un año. Se refirió a tráfico de drogas o de personas, uso de tarjeta de crédito falsa, problemas con el Medicare... Todos estas infracciones van a llevar a que sean detenidos por Emigración cuando acaben su condena y pueden ser deportados de Estados Unidos.

Razón 1.-Delito criminal

"Después de 1996 aunque cumplas menos tiempo de la condena criminal, si te ponen una condena de más de un año de cárcel, aunque nada más que cumplas cuatro meses, lo que cuenta va a ser la condena que te impusieron y eso te va a negar la residencia y llevar a tu deportación", señaló el abogado.

Allen explicó, además, que cualquier delito que se cometa durante los primeros siete años de vida en los Estados Unidos, puede llevar a una deportación, porque el inmigrante está muy limitado al perdón que puede recibir. No obstante, aclara que un delito leve de tráfico, mientras no sea conducir bajo los efectos del alcohol, no va obstaculizar la obtención de la residencia. Lo que sí va a prohibir ser residente y pasa muy a menudo, añade el abogado, es que cubanos que están esperando la aplicación para la residencia, roban en una tienda y eso se considera "un delito contra la moral pública". Esa infracción requiere un perdón y quien no tenga papá o mamá o cónyuges o niños menores de edad que sean residentes o ciudadanos, no recibe el perdón y eso puede llevar a que nunca sea residente y que lo deporten.

"Hay decenas de cubanos, si no son cientos, que llegan a los Estados Unidos, prestan atención a sus vidas normales, roban en tiendas y se llevan una mala sorpresa cuando van a aplicar para la residencia. Hay muchos que tienen su residencia, cometieron un delito serio de robar, estar en posesión de marihuana o droga, viajan a Cuba y cuando regresan: ¡Sorpresa! Los detienen, los ponen en un proceso de deportación y pueden perder su residencia", añadió el experto en inmigración.

Ahora, tener una orden de deportación no siempre significa que te van a mandar para la Isla. "Cuba selecciona a quien va a aceptar. Tristemente hay personas que viven aquí treinta años, cuarenta, veinte años, diez años, con órdenes de deportación por delitos criminales, que Cuba no ha aceptado, que todos los años tienen que reportar a la Policía de Emigración, todos los años están bajo supervisión; todos los años tienen que pedir un permiso de trabajo, todos los años tienen que sacar una licencia de conducir nueva porque están deportados y Cuba no los ha aceptado. Puede haber 60.000-70.000 cubanos que viven de esa forma en los Estados Unidos: no pueden viajar y tienen que aplicar por el permiso de trabajo anualmente".

Razón 2: Abandono

La segunda razón por la que un cubano puede perder su residencia en Estados Unidos es el abandono y se da, por ejemplo, cuando alguien viaja a Cuba y allí enferma o sucede cualquier cosa y tiene que quedarse más de un año consecutivo sin estar en posesión de un permiso especial. En ese caso puede perder su residencia por abandono.

Este caso se da, por ejemplo, en cubanos residentes en Estados Unidos que deciden viajar a España, se quedan allí un año o dos, reciben la ciudadanía española, pero se aburren en España y cuando llega el momento de regresar a los Estados Unidos, ¡sorpresa!, abandonaron su residencia y tienen dificultades para entrar en los Estados Unidos.

"El abandono para los cubanos que no tiene delitos criminales es fácil de superar porque la Ley de Ajuste Cubano es tan bondadosa que no importa si tú has vivido fuera diez años, perdiste tu residencia, regresaste, volviste a quedarte un año y un día y eres residente otra vez con el mismo número que tenías anteriormente en Extranjería".

Razón 3: Fraude

"Si tú fuiste miembro del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, tienes que esperar cinco años de separación del Partido Comunista o de la UJC para poder obtener residencia. Miles de cubanos han mentido cuando aplicaron para la residencia. No importa cuándo se descubre esa mentira. Si se descubre cuando eres ciudadano americano, te pueden quitar la ciudadanía americana, te pueden quitar la residencia y te pueden deportar por fraude", recalcó Willy Allen.

Esto no lo controla el Gobierno americano sino que, en la práctica, funciona por denuncias anónimas.