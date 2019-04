Royal Caribbean dice que las nuevas medidas de EE.UU. no inciden en los itinerarios de sus cruceros a Cuba

Publicado el Viernes, 19 Abril, 2019 - 11:30 (GMT-5)

El blog de la compañía de cruceros Royal Caribbean ha informado que las nuevas medidas de la administración Trump con respecto a Cuba no tienen de momento incidencia alguna en sus itinerarios a la Isla.

Según la directora de reputación corporativa de Royal Caribbean Cruises Ltd., Melissa Charbonneau, “estamos revisando las recientes declaraciones para evaluar el impacto en nuestros clientes y nuestra empresa. Por ahora, seguiremos haciendo nuestros itinerarios de navegación a Cuba tal como están previstos, y mantendremos informados a nuestros clientes acerca de cualquier cambio”.

El blog de la empresa refiere que Royal Caribbean ha estado navegando hacia Cuba desde 2017, cuando el buque Empress of the Seas hizo su visita inaugural. A día de hoy, ese crucero y el Majesty of the Seas tocan puertos en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba.

En mayo de 2018, la compañía dio a conocer los itinerarios de ambos buques en 2019, en los que incluía destinos en Cuba. El Majesty partiría de Fort Lauderdale y ofrecería módulos de 4, 5 y 7 noches con arribos a Cuba, las Bahamas y el Caribe occidental. Alguna variante ofrecería paradas de un día para otro en la Habana.

Por su parte, el Empress of the Seas saldría de Miami y tocaría puerto en varias localidades cubanas, también con estancias nocturnas en la capital cubana.

El pasado día 17 de abril, el Secretario de Seguridad Nacional John Bolton, anunció en el Hotel Biltmore de Coral Gables nuevas restricciones con respecto al envío de remesas y viajes a Cuba.

En este sentido informó que el Departamento del Tesoro implementaría regulaciones para impedir los "viajes turísticos velados", amparados en las visitas dentro de las 12 categorías de viajes por motivos educacionales, culturales y de intercambio "pueblo a pueblo".

