Ruperto Herrera, undécimo cubano con la Orden Olímpica del COI

El ex basketbolista y dirigente deportivo Ruperto Herrera recibirá en junio próximo la Orden Olímpica, el galardón más importante de los concedidos por el Comité Olímpico Internacional (COI). A Herrera se le entregará la distinción junto a otras personalidades deportivas del mundo durante la 134 Sesión del COI en Lausana, Suiza, entre el 24 y 26 de junio. Antes de Herrera, otros 10 cubanos habían recibido esta condecoración. El gimnasta Roberto León Richards (1977), el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana, José Ramón Fernández (1982), el saltador de triple Pedro Pérez Dueñas (1986), el corredor Alberto Juantorena (1987), el boxeador Teófilo Stevenson (1991), el presidente del Comité Olímpico Cubano Manuel González Guerra (1993) , el médico deportivo Raúl Mazorra (1993), el cirujano ortopédico Rodrigo Álvarez Cambras (1997), el boxeador Félix Savón (2002), y el ex miembro del COI, Reynaldo González, de manera póstuma (2016), han sido los galardonados en las últimas décadas. Richards fue electo presidente del Comité Olímpico Cubano en octubre pasado tras la muerte de Fernández. En julio de 2018 también sorprendió el fallecimiento del ex recordista del mundo Pérez Dueñas como ocurrió en 2012 con el deceso del tricampeón olímpico Stevenson. Mazorra (1928-2002) compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y Helsinki 1952 en 100 y 200 planos. Herrera fue figura prominente en los años 70 del pasado siglo entre la mejor generación de jugadores en la historia del baloncesto cubano que comandó su coterráneo habanero Pedro Chappé. Con sólo 14 años, Herrera tuvo el mérito de ingresar a la selección nacional dirigida por Carmelo Ortega durante un partido amistoso contra China en La Habana en 1964, aunque en esa ocasión no jugó. Pero sí fue pieza clave cuando Cuba consiguió la histórica medalla de bronce (66-65 a Italia) en el espectacular torneo de los Juegos Olímpicos de Munich 72 sellado con la dramática y polémica victoria en la final de la Unión Soviética sobre Estados Unidos (51-50) Ese equipo estuvo integrado además por Chappé (padre de la laureada esgrimista Taimí Chappé), Alejandro Urgellés, Juan Carlos Domecq, Tomás Herrera, Juan Roca (padre del voleibolista Alain Roca), Rafael Cañizares, Conrado Pérez, Miguel Calderón, Oscar Varona, Franklin Standard y José Miguel Álvarez. Los dos hijos de Herrera, Roberto Carlos y Ruperto, también fueron miembros de la selección nacional hasta 1999, en que decidieron dejar el equipo, uno en Puerto Rico, otro en Argentina. El plantel de la época dorada del baloncesto cubano conquistó también la medalla de bronce en los Panamericanos de Cali en 1971 donde eliminó de medallas a Estados Unidos por primera vez en la historia de estos certámenes. El cuarto lugar en el Campeonato Mundial de San Juan, Puerto Rico en 1974 y las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 1974 y La Habana 1982 sobresalieron también en la galería de premios de Herrera, quien se retiró precisamente tras su lauro regional en la cita habanera. En 2015 fue exaltado al Salón de la Fama del baloncesto mundial. Hoy, sigue siendo secretario general del Comité Olímpico Nacional y el decano entre los presidentes de federaciones deportivas en Cuba pues desde 1985 dirige la del baloncesto, deporte cuya Confederación regional también preside. Desde 2010 forma parte del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) cuya entidad difundió la noticia de su Orden Olímpica este viernes, en su sitio oficial.