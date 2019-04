La activación de la Ley Helms Burton favorece al sector duro del régimen cubano, afirma profesor de la FIU

Publicado el Domingo, 21 Abril, 2019 - 14:29 (GMT-5)

Un profesor de Derecho de la Universidad Internacional de Florida ha afirmado que la activación del Título III de la Ley Helms Burton podría favorecer al ala más conservadora del gobierno cubano.

José Gabilondo, quien ha trabajado en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, expresó a Sputnik que la actual estrategia de la administración Trump es muy impredecible, porque nadie sabe lo que va a pasar.

“Creo que, desafortunadamente, acciones como ésta hacen mucho más fácil que las fuerzas reaccionarias sean influyentes en Cuba, realmente lo son, creo que no se puede negar eso”, explicó.

No ad for you

Acerca de la limitación de la cantidad de remesas que los cubanos pueden enviar a sus familias en la Isla, explicó que esa medida le va a quitar las divisas al régimen castrista.

“Los cubano-americanos son una fuente enorme de divisas para Cuba, así que esas cosas lo empeorarán. El Título III afectará a la inversión extranjera, pero las demás medidas afectarán a la liquidez a corto plazo”, precisó.

El levantamiento de la suspensión del Título III permitirá a los estadounidenses y residentes demandar ante cortes a empresas extranjeras vinculadas a propiedades confiscadas por el gobierno socialista.

En opinión del experto, dicha ley puede disuadir a la inversión extranjera, aunque aún no se sabe exactamente cómo va a proceder.

“Pero si procede como se esperaba, significa que puede haber miles de demandas contra inversionistas en Cuba”, dijo.

En relación con la posible respuesta de las empresas canadienses y europeas que resulten afectadas, Gabilondo vaticinó desafíos legales en la Organización Mundial del Comercio.

“La Unión Europea ha amenazado con expropiar la propiedad de las empresas estadounidenses, no creo que lo hagan, creo que es una amenaza vana. Pienso que la verdad es que son impotentes, no pueden hacer mucho. Entiendo que puede haber algunos desafíos legales, pero no sé si realmente tienen la oportunidad de prosperar. No hay ninguna duda, el presidente tiene el poder para hacer esto”, agregó.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194