La cubana Dunia Ojeda queda en cuarto lugar en La Voz US

Este domingo se discutió la final de la primera edición de La Voz US y, aunque Dunia Ojeda no se alzó como ganadora, sí fue la única cubana que logró estar entre las cuatro concursadas más votadas por el público y, por tanto, finalistas del último show.

El primer lugar lo conquistaron la boricua Jeidimar Rijos y su coach Luis Fonsi, pero si algo logró Dunia fue darse a conocer y a querer entre el público, y ya cuenta con una buena suma de seguidores que la apoyaron durante todo el concurso.

Además, Dunia se mostró feliz y orgullosa de haber quedado en cuarto lugar en un concurso con "tantos artistas maravillosos" y porque "es un récord llegar tan lejos siendo cubana

La cubana disfrutó su último paso por el escenario de La Voz US "haciendo salsa, disfrutando y guarachando, que es lo que más me gusta a mí".

"La mejor vos de esa competencia era la tuya,todavía no me creo que no ganaste", "Para mí eres la ganadora", "Eres la mejor de todas, por eso nunca veo estas competencias!!", "Ganadora, ese número 4 no dice nada, tú eras la mejor!!!!", "Felicidades..... fuiste la mejor!!! Merecías el 1 lugar!", le escribieron algunos de sus seguidores.

Dunia conquistó a los cuatro coaches en las audiciones a ciega con el tema Me Soltaste, del dúo mexicano Jesse & Joy, y su actuación, además de posibilitarle la entrada a La Voz, ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube.

En esta edición de La Voz US también participaron los cubanos Frank González, Génesis Díaz, Kat López, Yailenys Pérez, y por menos tiempo, Orlando Iturriaga y María Karla Urra.

