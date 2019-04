Directivos cubanos admiten no saber cuándo se estabilizarán los suministros de pollo y aceite

Publicado el Viernes, 26 Abril, 2019 - 07:41 (GMT-5)

Toda sospecha quedó confirmada: la crisis se agudiza en los mercados cubanos, y la escasez de aceite y cárnicos que se ha manifestado desde inicios de 2019 está lejos de ser superada.

Así lo admitieron directivos de la Cadena de Tiendas Caribe y la Empresa Mayorista de Alimentos en la provincia de Villa Clara, quienes comparecieron en la revista televisiva La Voz de Todos, que transmite el canal territorial Telecubanacán.

“No tenemos pollo en estos momentos, ni tenemos información de cuándo va a llegar pollo al país”, precisó Julio Valdés, especialista comercial de la Cadena de Tiendas Caribe, quien justificó la actual escasez como una consecuencia de la ruptura comercial con los que llamó “principales suministradores”.

Neveras vacías en una tienda en Cuba

“Los mercados tradicionales, o sea, Estados Unidos y Brasil, no nos están abasteciendo en estos momentos, y estamos buscando nuevos mercados. Ya se están haciendo las contrataciones. Pero no tenemos anunciada la entrada de pollo por el momento, y no podemos dar una fecha para no crear expectativas en la población”, explicó el directivo.

Respecto a la escasez de aceite sus previsiones no pudieron ser más desalentadoras: “Esta incertidumbre con el aceite va a continuar, cuando aparezca no quedará otra alternativa que regular su venta”, sentenció, antes de admitir que contradictoriamente la Cadena de Tiendas Caribe, entidad que él representa, ha vendido 5 mil litros más de aceite en 2019 que en el primer trimestre de 2018.

Tablas vacías en una tienda en Cuba / CiberCuba

Varios vecinos santaclareños habían dado cuenta de que este miércoles se originó un tumulto en el mercado La Victoria (conocido popularmente como La Ferrolana) a partir de la puesta en venta de 120 cajas de pollo, una cantidad realmente exigua ante la escasez generalizada de cárnicos que se sufre por estos días.

Antonio Benítez, director de la Empresa Mayorista de Alimentos en la provincia confirmó lo sucedido en Telecubanacán, e informó que esa entidad ya no dispone de más pollo para asegurar el suministro de estos mercados alimenticios:

“Hoy no se vislumbra entrada de pollo, y no tenemos inventario en los frigoríficos, solo nos quedan 20 toneladas que debemos comercializar el lunes o el martes próximo en los mercados de venta liberada de la ciudad de Santa Clara”, precisó Benítez, además de confirmar que tampoco disponen, hasta el momento, del aceite que se debe asignar a las bodegas villaclareñas como parte de la canasta básica del mes de mayo.

Neveras vacías en una tienda en Cuba / CiberCuba

Durante el programa televisivo con una hora de duración se examinó la situación que hoy describen otros alimentos, como es el caso de las salchichas, los picadillos, el huevo, la harina de trigo, las pastas alimenticias, el chocolate, las viandas, el arroz y los chícharos.

Sobre estos últimos Antonio Benítez precisó que no ha entrado más ningún barco de chícharos al país, y solo disponen de las mil 450 toneladas de la reserva estatal, volumen con el cual esperan gratantizar una presencia del grano en los diferentes municipios de la provincia durante los próximos días.

Mientras que del arroz se argumentó que hay un sobreconsumo por parte de la población. "Hemos aumentado las ventas, pues de 3 mil toneladas que teníamos como plan en 2016 hoy hemos llegado a las 9 mil toneladas, tenemos un sobrecumplimiento en los planes de venta, lo que sucede que esos planes están por debajo de la demanda actual", precisó Antonio Benítez.

En 2019 no se ha vendido harina de trigo en Villa Clara, ni “Chocolé”, se ha paralizado la producción de pastas a nivel nacional y ya se han vendido los suministros de pasta italiana, de modo que ese es otro producto deficitario en las shoppings de la provincia.

Por otra parte, el especialista comercial de la Cadena de Tiendas Caribe explicó que “producto de la carencia de cerdo y pollo se agotaron las reservas en las TRD de picadillo de pollo, res y pavo, así como de las salchichas. Esperamos que en mayo puedan entrar estos productos al país”.

Luis Mazorra, director comercial de Acopio en Villa Clara, dijo que para el mes de mayo solo puede asegurarse la presencia de plátano fruta y plátano vianda en los mercados y placitas de la provincia, pues el boniato solo podría estabilizarse en los meses de junio, julio o agosto.

La situación no es menos compleja en cuanto a la disponibilidad de otros productos de aseo producidos en el país. Así lo reconoció Yipsi Hernández Escobar, directora comercial de la Empresa Universal: “Tenemos una situación crítica con el jabón de lavar, hemos mantenido la distribución con lo que teníamos en inventario. La industria no cuenta con materia prima suficiente para la entrega de jabones a la empresa universal. Y no va a recuperarse al menos hasta después del segundo semestre del año”, precisó.

“No tenemos jabón de tocador en estos momentos en inventario y no sabemos si tendremos en los meses sucesivos. De la pasta dental se recibieron en abril 21 toneladas de las 50 que solíamos recibir, y ello se debe a afectaciones en la industria”, puntualizó la directiva, mientras que el representante de la Cadena de Tiendas Caribe aseguró que disponen de pasta, jabón, y detergente, al menos para tres meses. Ambos negaron toda posibilidad de comercializar frazadas de piso a corto plazo.

A pesar de tan preocupante panorama, el director de la Empresa Mayorista de Alimentos tuvo a bien concluir el programa televisivo con una entusiasta convocatoria al pueblo de Villa Clara para que participe en el desfile del 1 de mayo, bajo el lema “Unidad, compromiso y victoria”.

