Despiden al militar norteamericano que dirigía la prisión en la Bahía de Guantánamo

Desde este fin de semana la prisión de Base Naval de Guantánamo cuenta con un nuevo mando militar. El Comando Sur de los Estados Unidos tomó la decisión al perder la confianza sobre la capacidad de liderazgo del contralmirante John C. Ring, apuntó el diario The New York Times.

El general John F. Hussey es ahora el comandante en funciones que está al frente del enclave militar norteamericano, ubicado en el oriente de Cuba. La portavoz del Comando Sur, coronel Amanda Azubuike, dijo a la prensa que la determinación no está relacionada con una reciente visita de los medios de comunicación que se organizó en esta cárcel.

Sin embargo, anunció que desde marzo último el anterior director estaba bajo un proceso de investigación y que simplemente lo dejaban ir. La noticia de su despido le fue dada a conocer al interesado por el propio líder del Comando Sur, el almirante Craig S. Faller. A la vez que le fue informado a los medios de comunicación que “será asignado temporalmente a otras tareas”.

Ring no llegó a cumplir su mandato, que comenzó en abril de 2018 y debía extenderse hasta el próximo 11 de junio. En estos casos poco usuales, dijo la portavoz al citado medio, “hacemos responsables a nuestros líderes, lo que refleja la importancia que damos a la confianza del público y a la confianza en nuestros líderes militares”.

Recientemente, unos jóvenes cubanos fueron condenados a más de un año de prisión en Cuba por intentar entrar a este territorio estadounidense en la Isla, motivados por los rumores de que abrirían las puertas a los ciudadanos de la Isla.

Desde enero de 2002 en este enclave militar norteamericano han pasado 18 líderes de operaciones. Allí era responsable de 40 detenidos, así como un personal de 1.800 soldados y empleados civiles.

El almirante al llegar a la instalación defendió abiertamente la necesidad de construir una nueva prisión para 15 hombres detenidos por la CIA. Según dijo a los reporteros “la actual prisión de alto secreto donde los militares segregan a los detenidos de alto valor, llamado el Campo 7, se volverían inadecuados a medida que los prisioneros envejecieran”.

Entre los prisioneros más interesantes se encuentra Khalid Shaikh Mohammed, el presunto autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

