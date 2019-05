El gobierno encierra en un psiquiatra a una doctora que denunció negligencia en la muerte de su hija y nieta

Publicado el Martes, 7 Mayo, 2019 - 19:03 (GMT-5)

La doctora cubana Isabel Cristina Cabello López ha sufrido, más allá de la muerte de su hija y nieta, el abuso de poder por parte de funcionarios cubanos, luego de que la galena denunciara negligencia médica en la cesárea que le practicaron a su hija.

Cabello López es de la ciudad de Santa Clara en la zona central de Cuba. Cuenta, en una entrevista con CubaNet, que fue devuelta a su país a la fuerza cuando se encontraba a punto de finalizar una misión en Venezuela porque nunca dejó de acusar a los médicos que maltrataron a su hija y provocaron su muerte.

En este país, donde se encontraba cumpliendo con una misión médica, continuó denunciando la mala práctica de quienes operaron a su hija a través de las redes sociales. Ella no era consciente, en el momento, de que el jefe de su misión vigilaba sus críticas a la institución médica donde falleció su hija.

“Entraron a la fuerza a mi casa en Venezuela, rompieron la puerta con una pata de cabra, y me sacaron sin dejarme apuntar lo que dejaba”, comentó la doctora.

Salió de Venezuela “con lo que tenía puesto”, recuerda indignada la doctora, pues no la dejaron ni siquiera recoger las pertenencias que había logrado reunir con esfuerzo durante sus años de trabajo en el país suramericano.

Alega que la trataron mal, que al llegar a La Habana la internaron durante cinco días en el Hospital Psiquiátrico Gali García entre gente enferma. Agregó que hasta su carnet de identidad se quedó en Venezuela.

“Me trajeron a Cuba y me hicieron pasar por loca, con dictámenes falsos y con lo que tenía puesto. Me dejaron con un taxista en el aeropuerto de La Habana que me llevó al Hospital Psiquiátrico Gali García”, precisó la doctora.

“Me quitaron 500 dólares, cadenas, y mis libros, bueno hasta el peine. Estuve 5 días en el Gali entre adictas, esquizofrénicas, bipolares, me trataron mal y después me mandaron sola para mí casa”, añadió.

También relató que la amenazaron con quitarle el dinero del cierre de la misión si continuaba con las denuncias. Además, informa que en el centro médico donde la recluyeron estuvo drogada con medicamentos que le suministraban porque le dijeron que tenía problemas mentales a causa de la muerte de su hija.

“Dijeron que yo no tenía conciencia de la enfermedad, que tenía pérdida de memoria, incoherencia disgregada, alucinaciones auditivas, insomnio, irritabilidad, aceleración del pensamiento, agitación motora y verbal, que no me quería medicar, y me dieron Clorpromazina de 100 Mg para drogarme”, dijo Cabello López.

“Me amenazaron con quitarme el dinero de fin de misión, que me dieron casi a los 3 meses de estar aquí y con mucho trabajo. Incluso me dijeron que tenía ideas suicidadas y que no podía regresar a buscar mis cosas en ese estado”, concluyó.

La doctora habría denunciado en una carta negligencia médica en el fallecimiento de su hija varios días después de que le realizaran una cesárea, procedimiento durante el cual murió la bebé, en el Hospital Materno de Santa Clara. Cuatro años después de tantas trabas y castigos, Cabello López recibió respuesta por parte de las autoridades del hospital en la que se reconoció mala práctica de los profesionales de la institución.

