Agentes de la Patrulla Fronteriza interceptan a un grupo de migrantes | Foto © Flickr / U.S. Customs and Border Protection Agentes de la Patrulla Fronteriza interceptan a un grupo de migrantes | Foto © Flickr / U.S. Customs and Border Protection

Muere un niño migrante de dos años y medio que estaba arrestado en Estados Unidos