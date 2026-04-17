Muere cubano en accidente en México cuando intentaba cruzar la frontera hacia EE.UU.

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La muerte del cubano Javier Acosta, natural de Guáimaro, Camagüey, ha dejado a una familia devastada y ha vuelto a poner rostro humano a los riesgos extremos que enfrentan muchos migrantes en su camino hacia Estados Unidos.

Según reportes preliminares del perfil de Facebook La Tijera, Acosta falleció tras un accidente vehicular ocurrido durante una persecución policial en territorio mexicano, cuando intentaba ingresar nuevamente a EE.UU. Formaba parte de un grupo de cinco personas; el vehículo en el que viajaban volcó y, de acuerdo con la información disponible, murió en el lugar. Los otros ocupantes resultaron ilesos.

Captura de Facebook/La Tijera

Detrás de la noticia, sin embargo, hay una historia de dolor que su familia ha querido compartir en redes sociales, no para pedir ayuda económica, sino para reclamar respeto en medio de la tragedia.

“No estamos pidiendo nada”, escribió en Facebook Anais Sánchez Santana, quien agradeció las muestras de apoyo y preocupación, pero aclaró que cualquier información debe canalizarse directamente con la esposa del fallecido, Yessica Ayala, madre de su hijo menor.

Captura de Facebook/Anais Sánchez Santana

En la misma línea, allegados a la familia explicaron que no se está recaudando dinero de manera directa, aunque confirmaron que se ha iniciado un proceso para crear una campaña en GoFundMe destinada a cubrir gastos funerarios. Subrayaron que cualquier gesto de ayuda debe hacerse de forma organizada y respetuosa.

“Detrás de esta pérdida hay dos hijos, una madre, una esposa y una familia completamente destrozada”, expresaron, al tiempo que pidieron evitar especulaciones y comentarios que puedan aumentar el dolor.

Captura de Facebook/Kty BM

Acosta, conocido por sus cercanos como “Javi”, había sido deportado previamente a México y se encontraba nuevamente en ruta hacia la frontera estadounidense. Su caso refleja una realidad cada vez más frecuente: cubanos que, tras ser expulsados, vuelven a intentar el cruce por vías irregulares, exponiéndose a peligros que muchas veces terminan en tragedia.

Mientras no se han esclarecido todos los detalles del incidente, su muerte deja una pregunta que resuena entre muchos cubanos dentro y fuera de la isla: ¿hasta dónde empuja la desesperación a quienes lo arriesgan todo por emigrar?

Hoy, su familia solo pide una cosa: respeto, empatía y silencio ante el dolor.