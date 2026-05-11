Abogado advierte: NO vayas a pedir asilo en la frontera ahora

El abogado de Inmigración Willy Allen lanzó este lunes una advertencia directa a quienes consideran presentarse en la frontera para solicitar asilo: «Yo todavía no le recomendaría a nadie entrar por frontera. En este momento no te recomendaría presentarte», dijo a preguntas de un espectador en el programa semanal que tiene desde hace dos años en CiberCuba.

Allen hizo estas declaraciones en una entrevista con Tania Costa en la que analizó el escenario migratorio actual, marcado por la expansión masiva de agentes de ICE anunciada por Tom Homan, el llamado «zar de la frontera», quien ha anunciado la incorporación de 7,000 nuevos agentes del Servicio de Inmigracion y Aduanas con otros 3,000 en formación.

El abogado reconoció que una Corte federal ordenó que las fronteras se abrieran para recibir peticiones de asilo, pero advirtió que con el Gobierno Trump esa apertura será muy difícil de implementar en la práctica.

«Sospecho que las personas que dejen entrar o que puedan entrar van a tener que pedir su asilo completo en detención. Y si pierden van a ser deportados a sus países», explicó Allen.

El mecanismo concreto que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) diseñe para tramitar solicitudes de asilo en frontera, según el abogado, estará «amarrado a los centros de detención», lo que convierte el proceso en un camino «muy muy difícil y problemático».

Allen subrayó que ganar un caso de asilo estando detenido bajo la actual Administración será extremadamente complicado: «Ganar un juicio en detención y con este Gobierno y con los jueces que han votado y los jueces que han puesto va a ser interesante», señaló.

Una de las mayores dificultades prácticas que identificó es la comunicación con los detenidos. «Una de las cosas que dificulta la defensa de alguien que esté en detención es que hay muchas dificultades para comunicarte con el detenido y además lo van cambiando de centro», advirtió, añadiendo que ya ha tenido dos disputas por videoconferencia con jueces nuevos nombrados por la Administración.

Willy Allen también alertó sobre la expansión de los campos de detención. «Yo creo que el crecimiento de los campos de detención va a llevar a que familias completas sean detenidas».

Según Allen, hasta el 75% de las personas detenidas por ICE no tienen antecedentes criminales, lo que significa que nadie está completamente a salvo de una detención.

A pesar del sombrío panorama, el abogado no descartó que la situación cambie. «Yo creo que las Cortes federales más tarde que más temprano van a ordenar que tiene que haber algún tipo de forma que una persona que esté en la frontera pida su asilo», afirmó, señalando que habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve la operación y qué mecanismo concreto establece el DHS.

La semana anterior a la entrevista, el equipo de Allen logró victorias en Cortes federales, incluyendo la libertad de tres personas detenidas.