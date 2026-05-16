Académico recuerda crímenes de las UMAP en contexto de Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia

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En plena XIX Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, el historiador e investigador cubano Julio César González Pagés publicó el pasado jueves en Facebook una reflexión sobre los crímenes cometidos en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), los campos de trabajo forzado que el régimen de Fidel Castro creó en noviembre de 1965 y que funcionaron hasta 1968.

La jornada de 2026, que se desarrolla bajo el lema «El amor es Ley» entre el 4 y el 21 de mayo, sirve de marco para que González Pagés exija memoria histórica sobre uno de los episodios más oscuros de la dictadura cubana contra la comunidad LGBTIQ+.

Captura de FB/Julio Gonpagés

El académico señala que aproximadamente 35,000 personas pasaron por las UMAP durante los tres años que estuvieron activas, ubicadas principalmente en la provincia de Camagüey, donde operaron como campos de trabajo agrícola forzado.

Las razones para internar a alguien en esos campamentos eran amplias y arbitrarias: ser homosexual, practicar alguna religión, ser considerado intelectual «conflictivo» o simplemente ser tildado de «antisocial» o «contrarrevolucionario», según los testimonios de exreclusos recogidos por González Pagés.

Los internos eran sometidos a extenuantes jornadas de trabajo físico bajo la justificación ideológica de su «regeneración». Uno de los testimonios citados por el historiador describe la dureza de esas condiciones: «Por la tarde los militares incitan a mantener el ritmo, pero las fuerzas no son las mismas. El clima, cálido y húmedo, beneficioso para el cultivo, desgasta a los hombres».

Las consecuencias humanas fueron devastadoras: alrededor de 500 internos terminaron en salas psiquiátricas y 180 se quitaron la vida, siendo el 50% integrantes de la comunidad LGBTIQ+, evocó el académico, quien preside la Comisión Género y Paz de la ONG Movimiento Cubano por la Paz.

González Pagés enmarca las UMAP dentro del proyecto ideológico del «hombre nuevo» socialista, citando al intelectual mexicano Carlos Monsiváis, para quien ese modelo era «el militante de la regeneración del continente latinoamericano», pero que a su vez debía combatir todo lo que lo «debilitara», incluida la homosexualidad.

La memoria de las UMAP sigue siendo políticamente incómoda para el régimen. El cantautor Pablo Milanés, quien estuvo internado en esos campamentos, los describió sin ambigüedades: «Juntaron a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración». Fidel Castro reconoció en 2010 su responsabilidad personal en la creación de las UMAP.

En contraste, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) e hija de Raúl Castro, ha minimizado reiteradamente ese pasado. En 2020 declaró que «el tema UMAP está muy sobredimensionado», y en julio de 2023 llegó a afirmar que «en Cuba no hubo ningún campo de concentración», negando así la naturaleza represiva de esos campamentos.

Esa misma Mariela Castro anunció ayer, durante la 19ª Gala celebrada en el Teatro de Variedades América de Centro Habana, que la Conga Cubana contra la Homofobia y la Transfobia prevista para el 17 de mayo quedaba postergada para julio por la crisis eléctrica, con un déficit proyectado récord de 2,204 MW para el pico nocturno del pasado jueves.

En 2024, activistas cubanos crearon una base de datos con documentos históricos de las UMAP para preservar la memoria de la represión, incluyendo materiales sobre clasificaciones y objetivos represivos contra conductas consideradas «amaneradas» o «antisociales».

El Dr. González Pagés, autor de libros como Masculinidades y cultura de paz y Macho, varón, masculino. Estudios de masculinidad cerró su publicación con un llamado que resume la urgencia de su reflexión: «Hay que estudiar la historia, prohibido olvidar, todos los derechos para todas las personas».