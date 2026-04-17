Mariela Castro califica de “ficticia y mercenaria” a la oposición cubana

Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija de Raúl Castro, afirmó que la oposición cubana —en particular la surgida del activismo LGBT independiente— es "ficticia", "inventada" y "mercenaria por dinero", financiada por Estados Unidos para desestabilizar la revolución.

Las declaraciones fueron realizadas durante la visita de la delegación europea del Convoy Solidario "Nuestra América" al CENESEX en La Habana, en una entrevista que Cubainformación TV publicó este jueves.

"Ellos han venido, han reclutado gente aquí para que se pongan como si fuese una oposición, pero una oposición ficticia, es una oposición inventada y mercenaria, por dinero", afirmó Castro.

La también diputada a la Asamblea Nacional señaló que Washington utiliza sectores con avances sociales para reclutar a quienes actúen como opositores.

"Todos los sectores que tienen determinados avances, ellos buscan proyectos para reclutar mercenarios, por ejemplo, con el activismo LGBT que nosotros hemos desarrollado aquí."

Esta narrativa replica la postura que Castro sostuvo en mayo de 2019, cuando activistas LGBT independientes organizaron en La Habana la primera marcha no autorizada de ese tipo —considerada la mayor protesta sin permiso desde el Maleconazo de 1994—, que terminó en arrestos masivos.

En aquella ocasión, Castro acusó a los manifestantes de "lacayismo del activismo mercenario", la misma descalificación que repite siete años después.

El régimen cubano solo permite manifestaciones LGBT organizadas por el CENESEX; cualquier organización autónoma enfrenta hostigamiento, detención y vigilancia sistemática por parte de la Seguridad del Estado.

En la misma entrevista, Castro atacó duramente al presidente Donald Trump, calificándolo de "ignorante profundo" que no sabe nada de política y mucho menos de derechos humanos. Aseguró que "él repite cualquier idiotez que le digan y cada cinco minutos cambia su narrativa".

También afirmó que la CIA está alertando a la administración Trump de que "no se metan con Cuba porque no les saldrá bien". Acusó al gobierno estadounidense de ser "bestias, vándalos universales" que "pasan la vida eliminando a todos sus contrarios".

El Convoy llegó a Cuba entre el 18 y el 24 de marzo de 2026, con unos 650 participantes de 33 países y más de veinte toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo medicamentos, alimentos y paneles solares.

Entre sus impulsores figuraron el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, el político español Pablo Iglesias y la congresista demócrata estadounidense Rashida Tlaib.

Castro agradeció la solidaridad pero advirtió sus límites: "La solidaridad no va a cubrir las necesidades de nuestro pueblo", aunque reconoció que "cubre una necesidad importantísima de amor, de ponerse de nuestro lado".

Al cierre de la entrevista, Castro resumió la postura del régimen ante la crisis: "Hay dolor, hay mucha preocupación, pero también nos estamos ocupando. Nosotros deseamos la paz, sobrevivir en paz y eso se cuida. Se está buscando lo mejor para nuestro pueblo sin ceder, sin ponernos de rodillas, sin aceptar imposiciones."