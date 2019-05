Willy Chirino asegura que los artistas cubanos tienen que definirse políticamente y no "nadar en las dos aguas"

Publicado el Lunes, 20 Mayo, 2019 - 21:10 (GMT-5)

El cantante cubano Willy Chirino ha dejado clara su postura con respecto al tema, siempre polémico y siempre en la mesa, de los artistas cubanos en la Isla que se niegan a hablar de política, y ha asegurado que le "disgustaría muchísimo" trabajar con artistas que mantienen un vínculo con el Gobierno cubano.

"A mí me disgustaría muchísimo hacer un dúo con un cubano de allá, de estos de los que pretenden nadar en las dos aguas, que por cierto son muy talentosos, no les estoy quitando el mérito, y que después de que yo cante con ellos, se suban en la tarima antiimperialista en Cuba o saluden a Díaz-Canel en un concierto, eso me disgustaría muchísimo", expresó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

"Mi padre me sacó de Cuba con el propósito de que yo fuera un hombre libre. Yo soy un hombre libre, no me someto a ningún gobierno ni entidad, sino a mis convicciones. No se puede ser cubano y ser apolítico. No tengo otro remedio que no sea tener fuertes convicciones políticas, como deben tener y expresar los cubanos de aquí y de allá. Y es lamentable que la mayoría de los que viven en la isla no lo hablen", sostuvo.

Chirino tiene más que claro que para hacer un dúo con un artista que viva aún en Cuba, "la palabra libertad no podría faltar. Si alguno de ellos está dispuesto a hacer una canción así conmigo, yo lo haría, porque considero que hay mucho talento, gente que admiro y respeto artísticamente y me encanta su música y la escucho".

Durante la entrevista concedida al citado medio, el cantante recordó con pesar cuánto ha mutilado el Gobierno cubano no solo la memoria histórica del país, sino la historia cultural.

"Si se le preguntaba en los 90 a un músico cubano si conocía a Celia Cruz, decía que no sabía quién era. Es algo insólito que los cubanos de allá no conocieran a la embajadora musical más grande que Cuba ha tenido, simplemente porque decidió salir del país. A Ernesto Lecuona, que es uno de los compositores más extraordinarios de todos los tiempos, el cubano de esa época no lo conocía", recordó.

A pesar de que se alegra que la información se esté abriendo paso en Cuba a través del Internet y las redes sociales, eso no le quita el amargo sabor de lo sucedido durante tantos años: "En realidad es muy triste que no se conozcan los logros de esos cubanos antes de la revolución, que ellos trataron tan fuertemente de obviar".

A propósito de este 20 de mayo, el artista considera que debería ser importante para todos los cubanos, dado que es la fecha que marca la independencia en Cuba, aunque resalta que eso no significa que obviemos que por más de medio siglo, la dictadura castrista ha destruido el país.

"Fue el día en el que Cuba se declaró un país libre y soberano, y eso es algo importantísimo para todos los cubanos. Tiene el mismo significado que el 4 de Julio para Estados Unidos. Han tratado de tergiversar la historia obviando todo lo que no tenga que ver con esa revolución. Pero el cubano que conoce la verdadera historia, sabe que no es así cómo ellos lo han contado", sostuvo.

