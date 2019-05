Policía y agentes de la Seguridad del Estado allanan vivienda de un matrimonio de activistas cubanos

Publicado el Martes, 28 Mayo, 2019 - 15:13 (GMT-5)

La vivienda de Sara Cuba Delgado y Raimundo Rodríguez Becerra, un matrimonio de activistas cubanos, fue allanada arbitrariamente este lunes en horas de la mañana como parte de un operativo llevado a cabo por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes de la Seguridad del Estado.

El también opositor cubano, Juan Manuel Moreno, relató a CiberCuba que la irrupción se produjo cerca de las 8:00 a.m (hora local). Las autoridades aseguraron tener en su poder una orden de registro, sin embargo, este documento nunca fue mostrado. Entonces procedieron a ocupar “dos computadoras y otros materiales de trabajo y uso personal”.

“Continúan los órganos represivos violando los más elementales derechos ciudadanos contemplados en la nueva Constitución impuesta por este mismo Partido-Gobierno”, denunció Moreno.

No ad for you

Policía decomisa materiales de trabajo y uso personal / Foto: Juan Manuel Moreno

En una reciente entrevista a Diario de Cuba, Raimundo detalló que los policías les decomisaron: bolsas de medicamentos que habían mandado de ayuda humanitaria, laterío de comida para repartir a otros activistas y dinero que mantenían guardado en casa.

"Me llevaron detenido para realizar todo el papeleo del decomiso, pero no me dieron copia de nada. Me dijeron que no tenían que darme copia de nada porque todo era mal habido, de la contrarrevolución cubana", declaró

Policía decomisa materiales de trabajo y uso personal / Foto: Juan Manuel Moreno

Sara y Raimundo forman parte del movimiento Cuba Independiente y Democrática. Unos días antes, mientras regresaba de un viaje, Delgado fue sometida a una minuciosa requisa por oficiales de Inmigración en el aeropuerto internacional de La Habana, quienes la dejaron prácticamente desnuda.

"Es un maltrato físico y moral constante contra quienes disienten", subrayó.

A Raimundo también se le impidió salir del país en 2018, cuando se disponía a atender unos cursos de capacitación en Uruguay.

El Gobierno cubano continúa ampliando su lista de personas "restringidas" para viajar. Hace solo cinco días atrás, autoridades de la Isla prohibieron la salida a la periodista Luz Escobar, colaboradora del diario independiente 14ymedio. La reportera se dirigía, esa noche, a la ciudad de Miami.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram