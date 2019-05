Ahogado en las contradicciones, Ramos revela que seguirá en el Madrid

Publicado el Jueves, 30 Mayo, 2019 - 15:39 (GMT-5)

Sergio Ramos le ha puesto punto final a las especulaciones sobre su mudanza al fútbol chino. Sin embargo, empeñado en aclarar que su futuro seguirá vinculado al Real Madrid, el de Camas se ha ahogado en un mar de contradicciones.

La peor de todas tuvo que ver con la llevada y traída oferta proveniente de la liga del país asiático. En un lapso de siete minutos de diferencia, el capitán merengue primero negó que hubiera valorado la posibilidad de irse, para luego aceptar que lo había hecho.

Inicialmente dijo esto: “Está claro que la propuesta está encima de la mesa, (...) pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí. Lo dicho, no me voy a ir ni gratis ni pagando”.

Al poco rato, se contradijo así: “Ha sido uno de los errores, siempre hemos tenido una relación muy buena, pero con algunos altibajos. Echo de menos esa relación, por las dos partes, no sólo por parte del presi, sino también por la mía. (...) Por lo tanto, cuando te falta algo así uno se plantea cosas, como la que me ha llegado, la posibilidad de ir a China”.

Tan mal parado ha salido el zaguero de la conferencia de prensa en Valdebebas, que el propio diario Marca ha apelado a un par de titulares de crítica elocuencia. A saber, “Sergio Ramos: un sainete surrealista y poco serio para la afición”, y “Esperpéntico Ramos: de plantear irse a China al ‘jugaría gratis en el Madrid’”.

