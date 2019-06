Ana de Armas sobre sus inicios en Hollywood: "Fue un desastre, nadie me entendía"

Publicado el Sábado, 1 Junio, 2019 - 14:24 (GMT-5)

La cubana Ana de Armas está en un dulce momento de su carrera artística, con una apretada agenda de películas en Hollywood y compartiendo escena con grandes actores y actrices de la industria.

La apuesta de la actriz cubana de dejar una carrera exitosa en España para empezar de cero en Los Ángeles le ha dado cuantiosos frutos y ha valido más que la pena, pero no siempre fue fácil e implicó grandes retos para la joven de 31 años.

"Al principio fue un desastre. Nadie me entendía y no podía entender el contexto de lo que estaba leyendo (en un guion)", comentó la actriz en una entrevista reciente con Ok! Magazine.

"Recuerdo frases como 'I beg your pardon'. ¡No tenía ni idea de lo que estaba diciendo! Pero sabía emocionalmente de qué se trataba la escena", contó.

No obstante, esos obstáculos y mirarse en el espejo de otros que lo han logrado, le dieron fuerzas para seguir y llegar a donde hoy está: "Tenía que hacerlo. Vi a actores como Penélope (Cruz) y podía notar lo difícil que era actuar en inglés, porque es una parte diferente de tu cerebro".

Pero la barrera idiomática no fue el único gran obstáculo en el camino de la protagonista de Blade Runner 2049, también lo fueron la soledad y el rechazo profesional.

"Fue un buen ejercicio para mi ego. Fue difícil al principio, ya que puedes sentirte muy sola. Además, todo en Los Ángeles sucede en una casa, así que si no conoces a nadie que te invite, es difícil llegar a algún lado", explicó.

Acudir a los castings al principio fue muy difícil: "Fue un período de frustración cuando en cada audición me dijeron que mi inglés no era lo suficientemente bueno. Algunas personas incluso dijeron: 'Nunca podrías competir con eso', señalando a una actriz estadounidense rubia".

"Entonces me di cuenta de que lo mejor que tengo es que nadie es yo. ¿Por qué querría ser otra persona?", sostuvo.

Actualmente, Ana se encuentra rodando la última entrega de Bond y se prepara para interpretar a Marilyn Monroe en una película de Netflix.

