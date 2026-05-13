Ana de Armas reaparece junto a su hermano Javier Caso en Madrid: así celebró su cumpleaños por todo lo alto

Ana de Armas cumplió 38 años el 30 de abril y lo celebró rodeada de seres queridos en Madrid. Una fiesta que compartió en su perfil de Instagram, entre las que destacó una fotografía junto a su hermano, el fotógrafo y activista cubano Javier Caso.

La capital española, que se ha convertido en uno de sus cuarteles generales europeos, fue el escenario de una celebración íntima que la actriz nacida en Santa Cruz del Norte, La Habana, quiso compartir con sus seguidores.

Pero entre todos los momentos de la celebración, la imagen junto a Javier Caso fue la que cargó con más peso simbólico.

Javier, radicado en Nueva York, es conocido tanto por su trabajo como fotógrafo y realizador audiovisual como por su activismo contra la dictadura cubana. Su perfil en Facebook (aunque inactivo desde hace años) lleva un mensaje sin ambigüedades: «No más secuestros y encarcelamientos. No más torturas. No más muertes. No más dictadura».

En enero de 2020, durante una visita a La Habana, agentes de la Seguridad del Estado lo interrogaron en una dependencia del MININT y le advirtieron que dejara de relacionarse con la actriz Lynn Cruz y el cineasta Miguel Coyula, artistas independientes vigilados por el régimen. «Si tú viajas constantemente y visitas a Lynn, tú puedes ser una persona que le traiga ese financiamiento y eso a nosotros nos preocupa», le dijeron los agentes. Javier grabó el interrogatorio en audio, que fue editado y difundido públicamente.

En mayo de 2021, Javier Caso realizó una huelga de hambre y sed en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro. El 2 de mayo depuso la huelga de sed tras conocerse la hospitalización del activista, pero mantuvo la de hambre: «Al no confiar en el comunicado del régimen, continúo en huelga de hambre hasta que se muestren pruebas de vida y pruebas de su estado de salud que provengan de fuentes confiables», declaró entonces.

Esta foto de Ana junto a su hermano llega después de uno de los años más agitados de su vida pública.

A finales de 2024, la actriz fue fotografiada en Madrid junto a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e hijo de la primera dama Lis Cuesta Peraza. La pareja fue vista cenando en restaurantes de lujo, paseando por las calles de la capital española y viajando juntos a Gstaad, Suiza, lo que desató una fuerte reacción en la comunidad cubana en el exilio, que la acusó de legitimar al régimen. En los Oscar 2025 fue tildada de «comunista» en redes sociales.

A partir de marzo de 2025, la pareja dejó de aparecer públicamente. Ese mismo mes, Ana fue fotografiada en Londres junto a Tom Cruise, desatando rumores de romance que ella no quiso confirmar ni desmentir: «No tengo nada que decir», respondió cuando fue abordada al respecto. El romance duró aproximadamente nueve meses y terminó en octubre de 2025.

Hoy, con 38 años recién cumplidos y el rodaje de Sweat —un drama psicológico donde interpreta a una influencer del fitness— en marcha desde el 30 de marzo, Ana de Armas parece haber encontrado en Madrid y en la compañía de su hermano un ancla familiar lejos del ruido mediático que ha marcado los últimos meses de su carrera.