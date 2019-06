Díaz-Canel ante las nuevas sanciones de EE.UU: "Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta"

Publicado el Martes, 4 Junio, 2019 - 14:41 (GMT-5)

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la respuesta del país ante las nuevas sanciones de Estados Unidos eran "trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia".

"Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos", escribió el mandatario en la red social Twitter.

En la mañana de este martes, el gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones a la Isla, las cuales restringen los viajes culturales y educativos (people-to-people) y pretenden poner fin a las visitas con embarcaciones y aviones privados.

El Departamento del Tesoro dijo a través de un comunicado que "de acuerdo con los cambios recientemente anunciados para los viajes a Cuba que no son por motivos familiares, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), está modificando las regulaciones para eliminar la autorización para viajes educacionales de confraternización".

Estas medidas vienen a recrudecer las que ya había anunciado el gobierno de Trump el pasado mes de abril, y que incluían restricciones a los viajes y envíos de remesas a Cuba.

Las nuevas medidas establecen que ciertos viajes educativos grupales (people-to-people), que previamente fueron autorizados, se seguirán permitiendo donde el viajero ya haya completado al menos una transacción relacionada con el viaje antes del 5 de junio de 2019.

Asimismo, la administración Trump prohibirá que los cruceros, las embarcaciones de recreo y los aviones privados viajen a Cuba a partir del 5 de junio.

Respecto a las nuevas restricciones, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores de Cuba, dijo que son un mecanismo para "dañar el nivel de vida de los cubanos" y "asfixiar la economía".

"Rechazo enérgicamente el anuncio de EE.UU de nuevas sanciones contra Cuba que restringen los viajes de estadounidenses y endurecen el bloqueo (embargo)", sostuvo.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha endurecido la política de su país hacia Cuba con reducciones del personal diplomático en La Habana, la activación del Título III de la Ley Helms Bulton y sanciones a los hoteles de la isla.

