Eduardo del Llano tras su primera cola para comprar pollo: "No sabía lo que me estaba perdiendo"

Publicado el Martes, 4 Junio, 2019 - 08:04 (GMT-5)

Eduardo del Llano sufrió en sus carnes las aglomeraciones que se están viviendo en Cuba para comprar alimentos.

El conocido escritor y guionista cubano explicó, de forma irónica, cómo vivió su primera cola para comprar pollo.

"¡Hoy, por primera vez, hice la cola para comprar pollo! Algunos de mis amigos me habían hablado de eso, pero yo prefería irme a la playa, a un campismo, incluso al extranjero. ¡No sabía lo que me estaba perdiendo!", escribió en el post que publicó en Facebook este martes.

En total estuvo casi tres horas en la cola para comprar "unas postas de pechuga". "Nada se compara con estar casi tres horas en fila para comprar unas postas de pechuga. ¡Se aprende tanto mirando a la gente, escuchándola! ¡Es tan divertido!", añadió.

"Hasta ahora no me había visto en esa situación, veía una cola para hacerse con unas porciones del escurridizo vertebrado ovíparo y seguía mi camino. ¡Hoy me detuve, me puse en la cola, esperé, y mi vida cambió! ¡Hoy he visto la luz!¡Cómo me divertí en mis vacaciones!", concluyó.

La escasez de alimentos en Cuba sigue provocando grandes aglomeraciones en las tiendas de la Isla.

Recientemente se conoció que el Gobierno de Bolivia exportará a Cuba carne de res, pollo y leche en polvo, productos con los que la Isla tratará de paliar la grave escasez de alimentos que atraviesa.

La alimentación de los cubanos depende entre 60 y un 70 % de las importaciones.

En los últimos meses el desabastecimiento de alimentos se ha recrudecido, lo que ha provocado largas colas en los establecimientos comerciales de toda Cuba.

