Natti Natasha sube la temperatura de Instagram con un desnudo de infarto

Publicado el Martes, 4 Junio, 2019 - 08:12 (GMT-5)

Natti Natasha ha encendido las redes sociales con una candente fotografía que no está dejando indiferente a nadie y ¡con razón! Para comenzar la semana por todo lo alto, ha compartido un revelador desnudo a través de la sección de stories de Instagram con el que ha dejado al descubierto sus explosivas curvas.

En la atrevida instantánea, la dominicana aparece frente a un espejo recién salida de la ducha y para sorpresa de sus admiradores aparece sin ninguna prenda ni filtro.

Para no exponer sus partes íntimas, la artista ha utilizado su larga melena para cubrirse los pechos y el dibujo del espejo para no mostrar de más. Aunque esto no ha impedido que sus casi 15 millones de seguidores hayan echado a volar su imaginación...

Captura de pantalla Instagram / Natti Natasha

La fotografía ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios de las redes sociales. Mientras que unos aplauden y halagan la espectacular figura de la bella reguetonera, otros aseguran que no le hace falta publicar este tipo de estampas para llamar la atención.

"No necesita hacer esto", "Que pena que tan pronto quiera vender carnes en vez de música" o "No me parece vulgar. Está hermosa y no muestra más de lo necesario", son algunos de los mensajes que le han enviado a la intérprete de No voy a llorar.

En la actualidad, Natti Natasha es una de las artistas urbanas más talentosas y bellas del momento. A sus 32 años esta arrasando en las plataformas digitales con su último álbum IlumiNatti y su último sencillo junto a Pitbull y Daddy Yankee No lo trates, cuyo videoclip acumula más de 66 millones de reproducciones en Youtube.

