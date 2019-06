Entra a México una nueva caravana de migrantes centroamericanos

Publicado el Miércoles, 5 Junio, 2019 - 15:05 (GMT-5)

Una nueva caravana con migrantes provenientes en su mayoría de Honduras y El Salvador llegó a México en la mañana de este miércoles.

Unas 1200 personas "que habían pernoctado en Tecún Umán, Guatemala, caminaron unos 800 metros y llegaron hasta el puente Rodolfo Robles, donde encontraron todo abierto y sin que nadie los detuviera", según informó el medio Quadratin.

Ante esta avalancha, algunos guardias de seguridad trataron de impedir que los migrantes abrieran un portón fronterizo pero no pudieron. No obstante, de acuerdo con el citado medio, no causaron "destrozos, ni violencia y caminaron hacia el parque central de Ciudad Hidalgo".

No ad for you

En Ciudad Hidalgo a la caravana se sumó un grupo de 50 extranjeros que ya los esperaban.

En estos momentos el grupo transita unos 38 kilómetros para llegar a Tapachula, ciudad mexicana donde se concentra gran parte de los migrantes que pretenden solicitar asilo a Estados Unidos.

Mientras recorren el trayecto, varias patrullas de la policía estatal realizan su recorrido de vigilancia.

Esta caravana llega en el momento justo en que el Gobierno de Donald Trump anunciara que impondrá aranceles desde un 5% a todos los bienes provenientes de México a partir del 10 de junio, hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera.

"Las tarifas se incrementarán gradualmente hasta que se remedie el problema de la Inmigración Ilegal, momento en el que serán removidos los aranceles", dijo en Twitter el mandatario estadounidense.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le respondió: "¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío".

Varias caravanas han llegado durante este año al país mexicano, y los cubanos han tenido una gran presencia. No obstante, no son pocos a los que el gobierno de ese país ha deportado en los últimos tiempos.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram