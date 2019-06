Residente le tira a Ozuna y Anuel AA en un potente vídeo

Publicado el Miércoles, 12 Junio, 2019 - 13:45 (GMT-5)

René Pérez -también conocido como Residente- está dando mucho que hablar con las últimas declaraciones que ha dado a través de su perfil de Instagram.

El exvocalista de Calle 13 ha publicado hace unas horas un potente mensaje que va dirigido a sus compañeros del género urbano, a los que indirectamente y con gran ironía acusa de modelar ropa y hacer tonterías para así ganar fama y 'likes' en redes sociales.

"La mayoría de músicos de hoy en día lo que hacen es modelar ropa (en redes), y yo no tengo ropa porque me visto mal", ha sentenciado después de explicar que le han pedido que suba más contenido a sus redes sociales.

No ad for you

Unas palabras que estarían dirigidas a Anuel AA, quien es un habitual a la hora de mostrar sus lujosas prendas en Instagram y a quien René ya mandó un mensajes hace unos meses después de que dijese que Ivy Queen no era la Reina del Reguetón.

"Los números se compran, pero lo que no se puede comprar es el respeto, y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada", puntualizó entonces el intérprete de Atrevete te te, que no tardó en salir en defensa de La Caballota.

Pero René, que no tiene pelos en la lengua, no se ha quedado ahí y le ha mandado un mensaje al Negrito de Ojos Claros en este mismo clip.

"Lo que también puedo hacer (para subir más material a las redes) es cantar el bañera y hacer tonterías, pero no lo quiero hacer porque me da vergüenza y me parece una estupidez", ha expresado con contundencia.

Cabe recordar, que hace unos días Ozuna lanzó un nuevo challenge cantando en la ducha para animar a sus seguidores a hacer lo mismo y así tener más repercusión en las redes. Por lo que esta parte del vídeo estaría directamente dirigida hacia él.

Como alternativa a todas estas cosas que hacen sus compañeros del género urbano y que él no está dispuesto a hacer, ha propuesto que sus followers le envíen preguntas para que él se las responda en vídeos y así convertirse "en lo que la industria de la música quiere que nos convirtamos, en influencer".

"Qué fuerte. Está fue una indirecta muy directa a muchos personajes que conoces... y es la realidad", "Siempre con la razón en la boca", "Eres un genio", son algunos de los comentarios que se pueden leer junto al vídeo, que ha conseguido todo el apoyo de sus fanáticos.

¿Se habrán sentido aludidos Anuel y Ozuna? ¿Recibirá respuesta por parte de los cantantes a los que ha atacado?

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram