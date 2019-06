Fuerte enfrentamiento entre Silvito El Libre, Yomil y Aldo El Aldeano en las redes

Publicado el Miércoles, 12 Junio, 2019 - 07:57 (GMT-5)

Una publicación hecha por el cantante urbano Aldo El Aldeano en su perfil de Instagram ha dado paso a una fuerte polémica en la que además se involucrado el reguetonero Yomil Hidalgo y el rapero Silvito El Libre.

En el post, acompañado de una imagen en la que aparece un busto de José Martí dentro de un tanque de basura, el artista quiso hacer referencia a la doble moral que poseen muchos de los artistas de la Isla y escribió el siguiente texto donde los tilda de "gozadores" y destaca la falta de compromiso con "su tierra":

"Esta es la Isla de los artistas urbanos de Cuba, todos son tremendos singaos, no voy a mencionar los súper nombres de estos tipos porque me vienen arqueadas. Al final son unos gozadores, ninguno es artista real comprometido con el sentimiento de su tierra, eso sí, se menean más que las mujeres y cobran bastante por eso. Yo no quiero nada ni busco nada que no sea la felicidad en mi Cuba, dame fusil y entrada, dispuesto a perder la vida, 36 años sosteniendo tu mentira en mi mirada."

No ad for you

Las palabras de "El Aldeano" no han pasado desapercibidas ante sus seguidores y han desencadenado una ola de comentarios a la que también se ha unido el cantante Yomil Hidalgo.

Al parecer, el reguetonero se sintió aludido tras dichas declaraciones y quiso ofrecer su punto de vista al respecto. En su mensaje, posteriormente borrado del post, el integrante del dúo Yomil y El Dany mostró primeramente su respeto al rapero pero después dijo no estar de acuerdo con sus "ofensas" que generalizan "a todos los artistas urbanos" :

Instagram / @al2elaldeano.oficial

Sin embargo, la conversación no quedó solo entre Yomil y "El Aldeano", pues el rapero Silvito "El Libre" quiso tomar partido y reaccionó al mensaje del reguetonero con unas fuertes y directas palabras en las que le tildó de "chivatón" y de "policía".

"Qué clase de talla más chivatona la tuya asere, tú eres policía de aquí a China. Chivatón, doble moral, singao y bien", escribió el hijo del cantautor Silvio Rodríguez en un comentario también eliminado.

Instagram / @al2elaldeano.oficial

Yomil no se quedó de brazos cruzados ante el comentario de Silvito y le respondió llamándole "incoherente" y "falta de respeto". Asimismo, no dudó en defenderse alegando que era "un hombre" que "nunca ha traicionado a ningún amigo", además de que su fama de policía y chivatón son meras "calumnias" y "difamaciones".

El rapero, por su parte, replicó con una nuevo mensaje en el que expresó que ni "el dinero ni la policía" lo iba a salvar.

Instagram / @al2elaldeano.oficial

¿Cómo acabará esta polémica entre estos artistas cubanos?

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram