Sandro Castro amenaza con abrir la Caja de Pandora y lanza indirecta a Aldo: «Creo que hablaré de la Aldea»

Sandro Castro amenazó con revelar información sobre el entorno de Aldo el Aldeano en medio de la polémica entre el rapero y El B por vínculos con la familia Castro.

Martes, 19 Mayo, 2026 - 10:59

Seguir a CiberCuba en
Añadir CiberCuba como fuente preferida en
Sandro Castro, Mariela Cartagena Ortuski y Aldo el Aldeano © Instagram / @sandro_castrox
Sandro Castro, Mariela Cartagena Ortuski y Aldo el Aldeano Foto © Instagram / @sandro_castrox

Vídeos relacionados:

Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, entró de lleno en la polémica entre El B y Aldo el Aldeano con una historia de Instagram en la que amenaza veladamente con revelar información comprometedora sobre el entorno del rapero cubano.

En la publicación de su cuenta @sandro_castrox, Sandro reposteó una historia del usuario @yan_marcos26 y añadió el texto: «Creo que hablaré de la Aldea o mejor dejo las cosas en la Caja de Pandora». La imagen publicada por el usuario y utilizada por Sandro es una foto de Aldo el Aldeano con una joven, al parecer Mariela Cartaya Oltuski, madre del hijo de Aldo Roberto Rodríguez Baquero.

La historia reposteada por @yan_marcos26 y utilizada por Sandro llevaba el siguiente texto: «Ahora la gente dice que ella no tiene culpa de su apellido y sangre entonces por qué a @sandro_castrox si le caen arriba?».

La pregunta lanzada por el usuario alude a un aparente doble rasero: Sandro es criticado constantemente por pertenecer a la familia Castro, mientras que la expareja de Aldo —también vinculada a esa misma familia— no recibiría el mismo escrutinio público.

Esa vinculación es el núcleo de la disputa que estalló este lunes entre El B y Aldo el Aldeano, cuando Bian Oscar Rodríguez Gala acusó públicamente a su excompañero de haber atacado a su familia y a su pareja, identificada como Lía, durante 12 años.

En ese enfrentamiento, el B reveló la existencia de Cartaya Oltuski, descrita como la mujer que Aldo mantenía «escondida» y con quien se habría casado y tenido un hijo.

Lo más explosivo fue el vínculo que El B señaló: Mariela Cartagena Ortuski estaría presuntamente emparentada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro.

Ahora Sandro Castro, desde el otro lado de esa misma familia, entra en escena con una amenaza que eleva la temperatura del conflicto: si decide «hablar de la Aldea», sugiere que posee información que podría resultar muy incómoda para el entorno de Aldo.

Los Aldeanos, el dúo que Aldo y El B formaron en 2003, fue durante años uno de los grupos más influyentes del rap underground cubano por sus letras de denuncia política y social.

La ruptura fue confirmada en diciembre de 2022, cuando El B declaró que no había posibilidad de reunión artística y que ambos «no son amigos ni enemigos».

Lo que comenzó como una separación artística se ha convertido en un enfrentamiento personal con ramificaciones que alcanzan a la élite política cubana, y la intervención de Sandro Castro deja abierta una pregunta: ¿abrirá finalmente esa Caja de Pandora?

COMENTAR

Archivado en:

Noticias de Cuba
Sandro Castro
Al2 El Aldeano
Raúl Guillermo Rodríguez Castro
El B
Castrismo
Raúl Castro
Fidel Castro
Polémica
Los Aldeanos
Noticias en 2026
Noticias en Mayo del 2026
Noticias del Martes, 19 de Mayo del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Seguir a CiberCuba en
Añadir CiberCuba como fuente preferida en

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada