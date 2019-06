Un hombre de 81 años sale de la cárcel y roba un banco para regresar a prisión

Publicado el Jueves, 13 Junio, 2019 - 15:33 (GMT-5)

Un hombre de 81 años que ha pasado más de 30 años en prisión por robar bancos en la década del 80, confesó a la Policía tras salir en libertad robó una cooperativa de crédito en Tucson, Arizona, porque su pago mensual del Seguro Social de 800 dólares no le alcanzaba para vivir, informó la agencia AP.

Robert Krebs admitió a los agentes del FBI que no usó un disfraz para el atraco, cometido en 2018, porque “de alguna manera quería que lo atraparan” para volver a la cárcel.

Estos detalles fueron dados a conocer el pasado viernes porque se busca determinar si el anciano, quien cumplirá 82 años en julio, es mentalmente apto para ser procesado.

Mientras sus abogados dicen que tiene síntomas de Alzheimer, dos expertos en salud mental de la Fiscalía aseguran que es competente y que solo finge estar enfermo para el juicio.

Los fiscales explicaron que el último robo fue una acción fácil, pues el lugar no tenía cristales que separara a clientes y cajeros, y estaba situado cerca de un centro comercial, donde sería más difícil su captura.

Krebs cumplió una condena de más de 30 años por asaltar un banco en Florida en 1981; más tres años por malversar 72.000 dólares de un banco en Chicago, donde trabajó como cajero en 1966, además de otros 17 años por un robo a mano armada en Arizona, en 1980.

Según William J. Rehder, un experto en robos bancarios retirado del FBI que no está vinculado con este caso, no es raro que las personas que pasaron décadas en la cárcel no estén preparadas para ganarse la vida al ser puestas en libertad, pues la prisión les da estabilidad.

“Realmente no pueden lograrlo en el exterior. Tiene razón: lo del Seguro Social probablemente no es suficiente para mantenerse y no tiene perspectivas de ingresos”, precisó.

