Ivy Queen reaviva la polémica con Anuel AA: "No he tenido la necesitad de hablar"

Publicado el Martes, 18 Junio, 2019 - 08:47 (GMT-5)

Parecía que la paz reinaba entre Anuel AA e Ivy Queen después de las polémicas declaraciones que dio este último en las que decía que ella no era la Reina del Reguetón, pero no es así.

La Caballota se había quedado al margen de las polémicas declaraciones después de contestarle, sin entrar más en la guerra.

Pero durante una entrevista con el cubanoamericano Enrique Santos ha decidido romper el silencio sobre esta controversia que tuvo al pie del cañón a muchos reguetoneros como Don Omar, Residente o Cosculluela, que salieron en defensa de la cantante.

"Lo lindo es que yo no he tenido que abordar el tema porque un pueblo gigante se ha abalanzado en las redes, en todos lados", ha dicho sobre los diferentes cantantes y seguidores que salieron en su defensa después de que el 'bebesito' la atacase.

"Es un pueblo que sabe que existe una queen de antes y después de las redes", añadió antes de asegurar que no ha tenido necesitar de hablar de este problema en todo este tiempo.

Durante su intervención en el programa de radio iHeart, la artista de 47 años ha aprovechado para apuntar que no conoce ninguna canción del joven trapero.

"No me sé ninguna canción, de corazón. De su novia sí (Karol G), pero de él no me sé ninguna", señaló. Además matizó que el estilo de Anuel no es de su agrado, ya que viene de una época de liricistas como Don Omar, Tito el Bambino o Héctor El Father.

"No tengo por qué devaluar a otras personas, pero cuando te devalúan a ti, ¿qué haces?", finalizó la boricua.

Estas declaraciones de La Potra han sido muy aplaudidas en las redes sociales, donde tiene un gran apoyo entre los amantes del género urbano.

"La experiencia callando a la ignorancia", "Una leona no voltea cuando un gato maúlla", "Por algo es la reina, inteligencia y sabiduría" o "¡Mejor respuesta, imposible! Así se habla", son algunos de las reacciones que se pueden leer en redes sociales.

¿Responderá Anuel AA a estas palabras de Ivy Queen?

