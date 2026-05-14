¡Se reencontró con su mamá! La hija de Yailin y Anuel se roba el show en Planeta Alofoke: “Cattleya llegó dando contenido”

Cattleya Gazmey, la hija de Yailin La Más Viral y Anuel AA, protagonizó uno de los momentos más comentados del reality dominicano Planeta Alofoke cuando llegó al set como sorpresa especial organizada por Santiago Matías «Alofoke» para su madre.
La pequeña, que tiene poco más de 3 años, no llegó con las manos vacías: en su carterita de bebé traía un bolón, una menta y unas galletitas.
Lo primero que hizo la pequeña fue correr hacia su mamá y después se tomó su tiempo para saludar a cada uno de los participantes del programa. Pero sin duda fue el abrazo con Yailin el momento más emotivo.
Los videos del momento inundaron TikTok en cuestión de horas, con usuarios que no pudieron resistir compartir cada gesto de la niña. Los comentarios en redes reflejaron el impacto del momento más allá de los seguidores habituales de Yailin.
«No son fan de Yailin, pero se ve que ella es muy buena mamá y esa niña la ama», «Amooooo a Cata, es hermosa, se ve que Yailin la ha criado muy bello» o «Catta llegó dando contenido», dijeron algunos usuarios reaccionando al video.
El día anterior, la artista había protagonizado otro momento viral al esquivar con humor una pregunta de Gino Montalvo sobre una posible colaboración con Karol G, fingiendo dormirse y diciendo: «Yo mejor me voy a acostar, a mí no me hagas preguntas fuertes».
Pero este jueves, el protagonismo fue completamente de Cattleya, y las redes no tuvieron dudas: la niña se ganó el corazón del planeta entero.
Preguntas frecuentes sobre Cattleya, Yailin y Anuel en Planeta Alofoke
CiberCuba te lo explica:
¿Qué momento protagonizó Cattleya Gazmey en Planeta Alofoke?
Cattleya, la hija de Yailin y Anuel AA, protagonizó un emotivo encuentro con su madre en el reality dominicano Planeta Alofoke, sorprendiendo a todos los presentes y robándose el show con su carisma y ternura.
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¿Cómo reaccionaron las redes sociales al encuentro de Cattleya y Yailin?
Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos y emotivos tras el abrazo de Cattleya con su madre, Yailin. Los usuarios resaltaron el amor entre madre e hija y el carisma de la pequeña, haciendo que el momento se volviera viral rápidamente en plataformas como TikTok.
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¿Cómo ha sido la relación entre Yailin y Anuel desde su separación?
Desde su separación en febrero de 2023, Yailin y Anuel han mantenido una relación de coparentalidad con momentos tanto tiernos como tensos. Ambos han protagonizado momentos públicos junto a su hija, aunque la relación parece ser mayormente amistosa por el bienestar de Cattleya.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.