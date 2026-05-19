¡Nuevo escándalo de Anuel! Lo captan con otra mujer en México y Laury Saavedra insinúa ruptura

Anuel AA volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser captado en la Ciudad de México caminando junto a una joven misteriosa que no es Laury Saavedra, la madre de su hija Emmaluna, en imágenes que se viralizaron en cuestión de horas.

El video fue publicado diferentes cuentas de farándula latina y muestra al cantante puertorriqueño tomando a la desconocida por la cintura mientras camina rodeado de su equipo de seguridad en un ambiente nocturno.

Al abordar la camioneta, Anuel, quien sonreía en todo momento, ayudó a su acompañante a subir antes que él, un detalle que no pasó desapercibido para los fans.

Las indirectas de Laury en Instagram

Mientras el video circulaba por redes, Laury Saavedra llamó todavía más la atención con sus movimientos en Instagram.

La venezolana, que hace apenas unos días hizo público su perfil de Instagram, dio like a varios comentarios de sus seguidores que insinuaban una posible ruptura o le enviaban mensajes de apoyo, gestos que los fans interpretaron de inmediato como señales de crisis.

Entre los comentarios que Laury marcó con like destacó el de un usuario que escribió: «Laury eres una mujer muy valiosa de verdad, los fans de Anuel estamos decepcionados de su patrón con las mujeres, esperemos sigas adelante con tu niña, te mereces cosas buenas».

Captura de Instagram

También le dio like a otro que decía: «Tú eres una buena mujer, pa lante, tú sabes lo que es él».

¿Ruptura o malentendido?

Ni Anuel ni Laury han confirmado ni desmentido una ruptura.

La última publicación de Laury con el cantante en su perfil data del 26 de abril, con fotos de ambos en una piscina y Anuel cargando a Emmaluna.

Anuel y Laury hicieron pública su relación en julio de 2023, y en agosto de 2024 anunciaron que esperaban una hija.

Emmaluna nació el 23 de enero de 2025 y es la cuarta hija reconocida del cantante, quien también es padre de Pablo Anuel, Gianella y Cattleya, esta última fruto de su matrimonio con Yailin La Más Viral.

El historial sentimental de Anuel AA, que incluye su relación con Karol G —quien la describió en 2025 como «tóxica» en un documental— y su agitado matrimonio con Yailin, convierte cada movimiento amoroso del artista en tendencia instantánea en redes sociales, y este nuevo episodio no fue la excepción.