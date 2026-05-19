¡Nuevo escándalo de Anuel! Lo captan con otra mujer en México y Laury Saavedra insinúa ruptura

Anuel AA volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser captado en la Ciudad de México caminando junto a una joven misteriosa que no es Laury Saavedra, la madre de su hija Emmaluna, en imágenes que se viralizaron en cuestión de horas.
El video fue publicado diferentes cuentas de farándula latina y muestra al cantante puertorriqueño tomando a la desconocida por la cintura mientras camina rodeado de su equipo de seguridad en un ambiente nocturno.
Al abordar la camioneta, Anuel, quien sonreía en todo momento, ayudó a su acompañante a subir antes que él, un detalle que no pasó desapercibido para los fans.
Las indirectas de Laury en Instagram
Mientras el video circulaba por redes, Laury Saavedra llamó todavía más la atención con sus movimientos en Instagram.
La venezolana, que hace apenas unos días hizo público su perfil de Instagram, dio like a varios comentarios de sus seguidores que insinuaban una posible ruptura o le enviaban mensajes de apoyo, gestos que los fans interpretaron de inmediato como señales de crisis.
Entre los comentarios que Laury marcó con like destacó el de un usuario que escribió: «Laury eres una mujer muy valiosa de verdad, los fans de Anuel estamos decepcionados de su patrón con las mujeres, esperemos sigas adelante con tu niña, te mereces cosas buenas».
También le dio like a otro que decía: «Tú eres una buena mujer, pa lante, tú sabes lo que es él».
¿Ruptura o malentendido?
Ni Anuel ni Laury han confirmado ni desmentido una ruptura.
La última publicación de Laury con el cantante en su perfil data del 26 de abril, con fotos de ambos en una piscina y Anuel cargando a Emmaluna.
Anuel y Laury hicieron pública su relación en julio de 2023, y en agosto de 2024 anunciaron que esperaban una hija.
Emmaluna nació el 23 de enero de 2025 y es la cuarta hija reconocida del cantante, quien también es padre de Pablo Anuel, Gianella y Cattleya, esta última fruto de su matrimonio con Yailin La Más Viral.
El historial sentimental de Anuel AA, que incluye su relación con Karol G —quien la describió en 2025 como «tóxica» en un documental— y su agitado matrimonio con Yailin, convierte cada movimiento amoroso del artista en tendencia instantánea en redes sociales, y este nuevo episodio no fue la excepción.
Preguntas frecuentes sobre la polémica de Anuel AA y Laury Saavedra
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es la mujer captada con Anuel AA en México?
La identidad de la joven misteriosa que acompañaba a Anuel AA en México aún no ha sido revelada. Las imágenes muestran al cantante caminando con ella, pero Anuel no se ha pronunciado públicamente sobre quién es ella.
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¿Qué insinúan los "likes" de Laury Saavedra en Instagram?
Laury Saavedra dio "like" a varios comentarios que sugieren una posible ruptura con Anuel AA, lo que ha sido interpretado por muchos como señales de crisis en su relación. Sin embargo, ni Anuel ni Laury han confirmado oficialmente la ruptura.
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¿Cuál es el estado actual de la relación entre Anuel AA y Laury Saavedra?
Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre una ruptura entre Anuel AA y Laury Saavedra. Aunque las acciones de Laury en redes sociales han generado especulaciones, ambos mantienen silencio sobre el estado de su relación.
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¿Cómo impacta esta polémica en la imagen pública de Anuel AA?
El historial sentimental de Anuel AA, incluyendo relaciones anteriores con figuras como Karol G y Yailin La Más Viral, ha hecho que cada movimiento amoroso del artista se convierta en tendencia en redes sociales. Este nuevo episodio refuerza su imagen mediática de polémica constante.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.