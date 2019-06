Haniset: "Don Francisco me tocó una nalga y no me gustó"

Publicado el Viernes, 21 Junio, 2019 - 15:03 (GMT-5)

La modelo cubana Haniset Rodríguez ha revelado que durante su paso por el programa de Don Francisco, el famoso presentador chileno se propasó con ella y tuvo que frenarlo, y dejarle claro que ese tipo de juegos no iban con ella.

"Me tocó una nalga y me viré y le dije 'Que sea la última vez', y no lo hizo más", contó la novia de Carlos Otero.

No obstante, la modelo dijo que no lo vio como algo morboso sino como un tipo de juego para 'congraciarse', y que ella le dejó claro que no le gustó, así que no tuvieron ningún otro problema.

"En mi paso por Don Francisco aprendí todo: desenvolvimiento delante de cámara, trabajar con bailarines, cantar con micrófono profesional", y añadió que le agradece todo lo que aprendió con él.

