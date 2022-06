Carlos Otero dice que idea de Haniset de abrir OnlyFans surgió cuando aún eran pareja

El presentador cubano Carlos Otero, dijo que la idea de su expareja, la modelo Haniset Rodríguez, de abrirse cuenta en la plataforma OnlyFans, surgió cuando ellos aún mantenían una relación amorosa.

"Cuando a ella se le ocurrió hacer eso, al primero que se lo comentó fue a mí. Vivía conmigo. Me dijo: 'Oye hay una página ahí, ¿qué tu crees?', y mi respuesta fue 'si te hace sentir bien, hazlo'. Hasta un punto claro, porque tampoco yo como pareja puedo permitir ciertas cosas", dijo Otero durante una entrevista en el programa El Mañanero, del presentador Alexander Otaola.

"Yo le doy libertad a todas las mujeres que están conmigo, para que se sientan libres de hacer lo que les dé la gana", resaltó.

Sobre las grandes sumas de dinero que la propia modelo dice que ha ganado desde que abrió la cuenta en la plataforma de contenido explícito, Otero dijo que "si le va bien en esa onda, si le da mucho billete, pues felicidades".

En referencia al contenido que Haniset está publicando en su cuenta, el presentador dijo que se ha negado en más de una ocasión a verlo, porque "¿para qué yo voy a ver algo que yo viví, toqué, palpé, disfruté...?"

Carlos Otero aseguró que es la persona que mejor conoce a Haniset, e incluso la defendió sobre el incidente de violencia doméstica que vivieron hace unos años: fue un ataque de ira que tuvo, pero ella no es así, aclaró.

"Fueron siete años muy intensos, muy bien vividos y muy bien disfrutados de ambas partes, y donde prima el respeto también de ambas partes", dijo sobre su relación.

Otero también se refirió a la entrevista que dio Haniset a Otaola en el mismo programa, donde asegura que mintió "en el 60 por ciento" de las cosas que contó sobre su relación.

"Dijo cosas que no son ciertas y que no voy a aclarar porque entraría en lo mismo que ella. Tuvimos comunicación hasta diciembre del año pasado. Yo le deseo lo mejor del mundo y ella lo sabe", señaló.

No obstante, aclaró un par de temas a los que en su momento se refirió Haniset. El presentador aseguró que él no es una persona tacaña, sino "ahorrativa", porque "a mí me dijeron que aquí para la vejez había que tener dinero", y que es un "amante pleno" y "fogoso".

"Cumplí 64 años y sexualmente me mantengo activo. Me tomé un año sabático", dijo.

"Yo soy a la antigua, yo soy de regalar flores, yo no soy del relajito. Yo no he estado con dos mujeres en una cama con la edad que tengo", confesó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.