La odisea del pesista cubano Bredni Roque en México

Muchos meses han pasado desde la última vez que el pesista cubano Bredni Roque, nacionalizado mexicano, logró competir en un evento internacional, a pesar de entrenar cada día, mantener una óptima forma deportiva y ser el mejor de su división en el país que lo acogió hace unos años.

El calvario de Bredni es muy diferente al que sufren miles de sus connacionales en México. Su pesadilla nada tiene que ver con cruzar fronteras y tener una vida mejor en Estados Unidos. Bredni también tiene metas, anhela un futuro superior, pero sus obstáculos son muy diferentes.

El nacido en Pinar del Río hace 31 años, no observa la luz al final del túnel tras los reiterados desplantes de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, que lo ignora a pesar de ser el mejor ranqueado en su categoría a nivel nacional y el número dos del mundo en el presente ciclo olímpico.

“Desde que fui el único atleta mexicano de la rama varonil capaz de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, el titular de esta federación se ha encargado de hacer de mi carrera deportiva un desastre total”, manifestó en exclusiva a CiberCuba.

Bredni habla de Rosalío Alvarado del Ángel, el mandamás de la entidad azteca. “El problema con este señor no es cosa de dos días, ya este señor lleva más de dos años obstaculizando mi carrera deportiva”, refirió.

Todo comenzó en Río 2016. El antillano denunció que la Federación no le facilitó ni los uniformes ni el equipo adecuado antes de agarrar la palanqueta oficial. “Tuve que competir con un uniforme parchado, porque el que me habían dado era totalmente inservible y sin tiempos para hacerle arreglos”, recordó.

Ese fue el inicio de todo. Aquel parche parece haber condenado de por vida a Roque solo unos meses luego de su debut como mexicano en Toronto-2015. “Después de que dije la verdad ante los medios con respecto a esa situación, este señor tomó represalias en mi contra, excluyéndome de todas las competencias internacionales del presente ciclo olímpico”.

Con toda la paciencia que requiere el panorama, el caribeño recordó para CiberCuba cada uno de los eventos en que ha sido marginado. “Habiéndome ganado mi lugar en cada una de estas competencias en los selectivos nacionales y siendo campeón absoluto de mi peso, me dejaron fuera de los campeonatos mundiales (2018 y 2019), torneos panamericanos de la disciplina (2018 y 2019), preolímpico para Tokio-2020, evento nacional del Pavo (2017 y 2018) y el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de 2018”.

Asimismo, afirmó que no le han dado nunca las razones de la total indiferencia. “Nunca me han dicho el por qué me han excluido porque, además, no he estado sancionado ni por indisciplina ni por doping”.

¿Cuál ha sido la situación en este 2019?

“Me presenté en el Campeonato Nacional 2019, que tenía como objetivo establecer la selección para los Juegos Panamericanos de Lima, y después de pagar mi inscripción el presidente de la Federación me presentó un documento en el cual me informaron de una sanción por dos años y que debía pagar una multa de 50 mil pesos mexicanos. ¿Por qué? Según ellos yo era el entrenador de una atleta que salió positivo en una prueba de dopaje en el Campeonato Nacional del Pavo 2018.

“Ellos saben que yo nunca he sido entrenador de esa atleta, que solo compartimos una relación sentimental, amorosa, que solamente somos compañeros de entrenamiento y de la vida, y que ninguno de los dos tenemos entrenador, pues el que teníamos la propia institución lo etiquetó como persona no grata para la Federación. Desde el 2017 no contamos con preparamos y nos adiestramos solos”.

“El propio presidente -continuó- de la federación me ha sacado de las competencias donde he querido ayudar a esta atleta a cambiar los discos en el área de calentamiento, diciéndome que no puedo estar ahí porque no soy entrenador, y porque no cuento con la certificación que deben tener todos los entrenadores mexicanos. Eso es una enorme contradicción”.

¿Entonces, estás sancionado en este momento?

“Él quería que firmara obligatoriamente ese documento de sanción y aprovechó cuando estuve solo en pesaje y sin representación legal de ningún tipo. Al presentarme ese texto de manera sorpresiva, saqué el teléfono para grabar en busca de evidencia. Entonces arremetió contra mi persona tratando de arrebatarme el móvil en aras de impedir que grabara.

“Ya no solo le basta con violar mis derechos como deportista al negarme la participación en eventos nacionales donde puede estar cualquier atleta mexicano afiliado a esta federación, también violentó contra mis derechos como ciudadano mexicano".

¿No existe una institución o persona que pueda tomar cartas en este asunto?

“Al señor presidente Andrés Manuel López Obrador le he escrito en dos ocasiones; otras tantas y correos a la señora Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade; al Sr. Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, territorio que represento; al Sr. Tamas Ajam, presidente de la Federación Internacional; al Sr. William Ozuna, presidente de la Federación Panamericana; y nada. Nada.

“Algunas personas me dijeron que estaban de acuerdo conmigo, pero que no podían hacer nada al respecto, porque la federación es una asociación civil y es intocable por el gobierno. Ya no sé a quién recurrir pidiendo apoyo. Esto de la sanción solamente lo inventó para obstaculizar mi clasificación y presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020".

¿Te ha pasado por la cabeza decir adiós, retirarte?

"Este señor (Rosalío Alvarado) tiene como objetivo retirarme del deporte, cuando cuento con la segunda mejor marca del mundo en la categoría de 67 kilogramos en este ciclo olímpico (323 kg de total). Pero todavía no lo pienso. Siempre he llevado una carrera deportiva limpia, libre de dopaje, todas las pruebas han salido negativas. Vivo a favor del juego limpio en el deporte. No tengo problemas fuera de México. Mi único problema lleva las riendas de la Federación y cada día esa persona destruye mis sueños".

