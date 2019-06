Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Randy Malcom y Annaby Pozo

Publicado el Miércoles, 26 Junio, 2019 - 06:35 (GMT-5)

El pequeño Malcom Junior, hijo de Randy Malcom y Annaby Pozo, ha cumplido cuatro añitos y, como no podía ser de otra manera, sus papás le han preparado una fiesta para que celebrarlo por todo lo alto.

Su cumpleaños fue el pasado 22 de junio de 2019, día en el que el cumpleañero sopló las velas rodeado de su familia y amigos como mostraron sus progenitores a través de las redes sociales.

Y pocos días después de la fecha señalada hemos podido ver gracias a las fotografías que ha compartido la orgullosa mamá lo bien que se lo pasaron en la fiesta que estaba inspirada en el superhéroe Spiderman.

A la celebración no le faltó detalle. Camisetas personalizadas, magdalenas de Spiderman, globos y, por supuesto, ¡mucha diversión!

"Así pasamos el cumple de Malquin. ¡¡¡Una fiesta llena de amigos y familiares!!! ¡Gracias a todos por asistir!", ha escrito la empresaria cubana junto a una colección de instantáneas del feliz día.

El la fecha especial, el integrante de la formación Gente de Zona le dedicó un precioso texto a su primogénito en su perfil de Instagram.

"Hace cuatro años que llegaste a mi vida para cambiarla 180 grados. Me has hecho el hombre más feliz del mundo. Me has hecho ver la vida de un punto de vista que nunca pensé. Te amo hijo, te amo. Sólo quiero que Dios te llene de salud y felicidad", expresó el feliz papá. ¡Súper tierno!

