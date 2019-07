Migrantes cubanos detenidos en un hotel en México serán deportados

Publicado el Martes, 2 Julio, 2019 - 15:10 (GMT-5)

Las deportaciones de cubanos a La Habana por el Gobierno de México no parecen tener freno.

Los 11 emigrantes de Cuba detenidos el jueves pasado como resultado de un fuerte operativo policial en Ciudad Juárez, norte de México, estuvieron incomunicados por 48 horas y se ha conocido que 8 de ellos serán deportados, según informó El Diario.

El despliegue policial alrededor del hotel San Miguel, ubicado en la avenida Tecnológico y Sierra Mojada, donde apresaron a los cubanos, lo llevaron a cabo fuerzas conjuntas de la Guardia Nacional, la Policía Federal y Estatal.

Familiares de los migrantes cubanos han prendido la alarma y han denunciado que los derechos de estos han sido violados por las autoridades mexicanas.

Yenior Martínez, hermano de Donai González, uno de los migrantes retenidos de solo 24 años de edad, aseguró que desde que ocurrió la redada el jueves no tuvo noticias del paradero de su hermano hasta el domingo.

Yenior Martínez vive en Tampa, Florida, y comentó al diario citado que tuvo que contratar dos abogados en esta ciudad para poder averiguar la ubicación de su hermano.

“En Migración no me querían dar información, sólo hablé con una mujer y me dijo que no gastara mi dinero en abogados porque de todos modos iban a ser deportados”, dijo indignado Martínez.

Abelardo González, uno de los abogados contratado, explicó que encontró al joven migrante en la estación de la ciudad de Chihuahua, luego de recorrer otros centros para migrantes, aunque no ha podido hablar con el joven cubano ni con el amigo suyo que también fue apresado.

La negación por parte de las autoridades mexicanas de representación legal para los migrantes es una clara violación de los derechos humanos, afirmó el abogado.

“Al no darles el derecho pro persona a una llamada, a una representación jurídica, se violentan sus derechos humanos”, dijo.

Tres de los 11 migrantes cubanos se encontraban registrados en la lista de Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), por lo que se les permitirá aguardar en territorio mexicano su turno para solicitar asilo político mediante la entrevista en Estados Unidos.

El miércoles pasado Coespo dio a conocer que la lista de espera para solicitantes de asilo en Estados Unidos que permanecen en la frontera de Juárez ya suma aproximadamente los 17 mil migrantes.

El Gobierno de México, bajo acuerdo con el de Cuba, ha deportado en lo que va de año más de 600 cubanos.

