Empresario de Miami vuelve a pisar la casa donde se crió en Cuba: "Aquí se sembró la semilla de lo que he logrado en mi vida"

Yandri, un empresario de la pastelería cubano residente en Tampa, Florida, publicó el pasado sábado un emotivo video en TikTok en el que regresa a la vivienda familiar donde se crió en San Nicolás de Bari, municipio de la provincia de Mayabeque, y recorre cada rincón de la casa que forjó su carácter y su vocación como repostero.

Yandri, conocido en redes sociales como @enassecretbake, viajó a Cuba para acompañar a su abuela, quien fue a visitar a familiares que aún viven en la isla. El reencuentro con su barrio de infancia no estaba planeado, pero según sus propias palabras, «algo me dijo que lo hiciera hoy».

En el video de 15 minutos, el cubano recorre la Avenida 65 del barrio conocido como «La Cooperativa» con una mezcla de alegría y nostalgia.

«Mi gente, qué recuerdo de mi vida, caballero, miren dónde yo estoy hoy, yo estoy acá en Cuba, en la casa donde yo me crié desde que era un bebé», dice al inicio del recorrido.

Yandri muestra el lavadero donde preparaba sus primeros dulces con una mezcladora improvisada a partir de un motor de lavadora, el garaje donde su padre chapistaba carros, el techo donde ponía a secar chicharrones de viento y la cocina donde su madre freía rosquitas para venderlas en la secundaria y sostener a la familia.

«Aquí fue donde se sembró la semilla de lo que he logrado en mi vida, de mi lucha», afirma frente a la cámara.

El reencuentro con vecinos y amigos de la infancia —entre ellos Pastora, Mariela, Silvia, Daily y Dolores— es el eje emocional del video.

«Yo mataperreaba sin zapatos por aquí porque ni zapatos tenía», recuerda Yandri, quien salió de Cuba con 20 años rumbo a Estados Unidos.

Antes de emigrar, el joven se buscaba la vida vendiendo huevos en Guanajuato y en el Cotorro, café en trenes y yogur de manera informal, actividades por las que llegó a ser detenido por las autoridades cubanas.

«De ahí fui a vender huevo para La Habana, a vender café en un tren, yogur; me cogieron, presos, esto fue una locura, pero salí adelante siempre», relata.

Esa misma tenacidad la trasladó a Estados Unidos, donde fundó Ena's Secret Bake, una repostería cubana que comenzó en Hialeah y se expandió a Tampa, con productos como pastelitos de guayaba, brazo gitano, rosquitas, buñuelos y cakes elaborados al momento.

El video conecta directamente la precariedad de su infancia en Cuba con el éxito emprendedor alcanzado en Florida, un arco narrativo que resuena profundamente entre la audiencia cubanoamericana.

Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada entre cubanos en el exterior que documentan sus regresos emotivos a la isla en redes sociales, generando alta resonancia en una diáspora que mantiene fuertes vínculos afectivos con sus lugares de origen.

Otros cubanos han protagonizado reencuentros similares con sus raíces, desde reconstruir casas antiguas hasta visitar por primera vez en años los lugares donde crecieron.

Yandri cerró el video con una reflexión que resume el espíritu del reencuentro: «Nunca he perdido mi esencia y jamás la voy a perder».