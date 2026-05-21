Enseña su tremenda casa y auto en la isla: «Se volvió loco este I-220A y se fue a Cuba»

Un cubano identificado en TikTok como Jose Miguel Real (@jose.miguel.real21) se convirtió en tendencia al publicar un video donde muestra la casa y el auto que tiene en Cuba, acompañado del texto: «Se volvió loco ese I-220A y se fue para Cuba».

El clip, de 43 segundos, fue publicado el 12 de mayo y generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores, quienes le preguntaron de inmediato cuál había sido su fórmula para lograrlo.

La respuesta del protagonista no dejó lugar a dudas: «5 años 2 trabajo, 0 fiesta, 0 biles, 0 letra».

En pocas palabras, cinco años de doble jornada laboral en Estados Unidos, sin gastos superfluos ni deudas, le permitieron construir o adquirir lo que muestra en el video.

El detalle que más debate generó es el estatus migratorio al que él mismo alude: el I-220A, una orden de libertad bajo supervisión emitida por las autoridades migratorias de EE.UU. que permite a una persona permanecer temporalmente en el país mientras su caso está pendiente de resolución.

Este documento no equivale a residencia permanente, no otorga permiso de trabajo por sí mismo y no garantiza un camino automático hacia la tarjeta verde.

Más importante aún: viajar voluntariamente a Cuba con un I-220A activo puede debilitar o invalidar una solicitud de asilo pendiente, ya que las autoridades pueden interpretarlo como ausencia de temor real de persecución, además de dificultar el reingreso a EE.UU.

Este caso no es el primero en generar polémica dentro de la comunidad cubana en redes sociales. En octubre de 2025, otro cubano con I-220A regresó a la isla con un Toyota rojo y un contenedor lleno de pertenencias, con el texto viral «Pillo soy yo que soy I-220A».

En enero de 2026, el usuario @yandrydz mostró su casa con paneles solares y dos autos en Cuba y declaró que no pensaba volver a EE.UU., argumentando que «en Cuba no hay libertad de expresión, pero en Estados Unidos no hay libertad de tiempo».

El 10 de mayo, apenas dos días antes del video de Jose Miguel Real, otro cubano presumió un Toyota Corolla y paneles solares en Cuba en un clip que superó las 213,400 visualizaciones.

El patrón se repite: cubanos que trabajaron duro en EE.UU., ahorraron durante años y construyeron o compraron propiedades en la isla, para luego exhibirlas en redes sociales y despertar reacciones divididas entre admiración, escepticismo y crítica.

El fenómeno refleja la compleja relación de la diáspora cubana con su país de origen, donde muchos siguen invirtiendo a pesar de la crisis económica, los apagones y la escasez que definen la realidad cotidiana bajo la dictadura.

Lo que el video no muestra es el riesgo legal que implica el regreso: en 2025, tribunales migratorios reabrieron casos cerrados de cubanos con I-220A, advirtiendo sobre posibles órdenes de deportación automática para quienes hubieran viajado voluntariamente a Cuba.