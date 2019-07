Niurka Marcos alborota las redes con recopilación de sus frases más populares

Publicado el Viernes, 5 Julio, 2019 - 14:26 (GMT-5)

La actriz, bailarina y cantante cubana, Niurka Marcos, ha alborotado las redes con una recopilación de sus frases más populares. La llamada "mujer escándalo", radicada en México desde hace años, ha viralizado muchos dichos y expresiones que ya la caracterizan.

En un video publicado en redes, la carismática artista repasa sus mejores frases con expresión no verbal incluida. Las ocurrencias de la cubana y su extrema sinceridad para decir lo que piensa son su marca registrada y en este clip se compila lo mejor.

Entre las frases que recoge el clip están: "I´m sorry for you", "Si te pica, ráscate", "Se te acabó tu visa, chocaste contra el muro de Berlín".

Además, Niurka ha popularizado en México frases del argot popular cubano como: "Mantén tu latón con tapa", "Agárrate de la brocha que me llevo la escalera" o "Tumba 'catao' y pon quinqué".

Con este video, la cubana ha mimado a sus fans que han inundado el post con emoticonos de risa y más de 3000 comentarios: "Me encantas", "Gracias por tantas risas", "No paro de reír, gracias por llenar mi mundo de risas", "De verdad eres la mejor", "Gracias por siempre ser quien eres", "Es la mejor", "Amo sus frases", "No podemos amarla más!".

Niurka no solo suele decir las cosas como las piensa, sin tapujos, sino que, además, no se queda callada ante ninguna provocación o crítica por parte de la prensa, otros artistas o usuarios en las redes. A pesar de que casi siempre está en el centro de la polémica, sus fans le agradecen que sea quien es, diga lo que piense y, por supuesto, sus ocurrencias que los hacen reír.

