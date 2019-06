Niurka Marcos pide disculpas por polémica con Edith González

Publicado el Domingo, 23 Junio, 2019 - 20:58 (GMT-5)

La cantante, bailarina y actriz cubana Niurka Marcos se ha disculpado con la actriz mexicana Carmen Salinas, luego de que circularan unas declaraciones suyas ofrecidas en una conferencia de prensa en las que aseguraba que ella era "la mejor Aventurera", y no la fallecida Edith González, como aseguró Salinas.

Las declaraciones, como usualmente pasa con Niurka, causaron gran revuelo en las redes, y muchos criticaron a la cubana por no poder contener su orgullo ante una persona que había fallecido tras una larga lucha contra el cáncer de ovarios.

Salinas, conocida en el medio artístico mexicano como Carmelita, envió un mensaje a Niurka en el que le pedía que dejará descansar a Edith pues ya "está muerta, entiéndelo".

Por su parte, la ex del productor mexicano Juan Osorio, llamó personalmente a Carmelita y aclaró lo sucedido, pidiendo disculpas y asegurando que la prensa había manipulado sus declaraciones para generar polémica.

"Gracias Niurka por haberte comunicado conmigo, yo creo en ti, en tu palabra y sé que a veces te dejas llevar por prensa malintencionada, lo mejor es tener comunicación entre nosotras, como lo acabas de hacer. Agradezco tu atención de haberme llamado y explicarme que nunca ofenderías a una persona juzgada por Dios", escribió Salinas en su cuenta de Instagram.

Niurka no tardó en contestar la publicación y luego compartirla en su cuenta de Instagram para "callarles" la boca a muchos.

Instagram / Carmen Salinas

"Gracias a usted Carmelita por enviar este mensaje públicamente… editaron con intenciones dolorosas mis declaraciones. Este tipo de poder o gramas y de pseudo reporteros también intentaron amarrar navajas con usted y conmigo cosa que tampoco permití....De igual manera le deseo que le esté yendo muy bien en sus proyectos, la admiro por su perseverancia y constancia en nuestra carrera, que sigan sus éxitos", comentó Niurka.

Aventurera es una obra de teatro musical, adaptación del filme homónimo de 1997. Edith González fue la primera aventurera en el estreno de la obra en 1997-1998, y luego regresó de 2005 a 2008. Por su actuación, se le conoce como "la eterna aventurera". Varias actrices interpretaron ese papel, entre ellas, Niurka Marcos, que debutó en la obra en el año 2000.

La polémica surgió cuando Carmen Salinas aseguro, tras la muerte de Edith González, que la actriz había sido la mejor aventurera. En una conferencia de prensa, le preguntaron a Niurka qué opinaba de eso.

"Yo te voy a decir una cosa, está muy fuera de lugar tu comentario. No hay ningún tipo de roce. La señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó. Yo fui la mejor Aventurera, I'm sorry for everybody", contestó la actriz de Rica, famosa, latina.

