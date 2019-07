La reacción de Maluma al regalo erótico que le hicieron sus fans

Publicado el Jueves, 11 Julio, 2019 - 08:09 (GMT-5)

Maluma continúa recorriendo Europa con su gira mundial 11:11 donde sus seguidores le están recibiendo con los brazos abierto y también con muchos regalos.

En su parada en Gran Canaria, algunas fans tuvieron la suerte de compartir espacio con el aclamado reguetonero al que le dieron un inesperado regalo de índole sexual durante el photocall después del show. Las jóvenes le entregaron entre risas un juego de cartas eróticas y esta fue la reacción del Pretty Boy:

En un primer momento el intérprete se queda sin palabras, para después echarse a reír y darle tímidamente las gracias a las jóvenes por el picante regalo. "Es que las fans de Canarias son muy... sexuales", dijo para la cámara mientras mostraba el juego de cartas de bondage.

El momento se ha vuelto viral en las redes sociales por la reacción de Maluma Baby, quien seguro que recordará por siempre está anécdota pese a estar acostumbrado a recibir todo tipo de regalos e incluso a que se cuelen en su habitación del hotel, como contó hace unas semanas.

El artista confesó a la revista Paper que al regresar a la habitación de su hotel después de dar un concierto en Cali, se encontró con dos jóvenes que lo esperaban en la estancia.

"Sólo estaban allí sentadas pensando en que querían una foto conmigo. Pero lo más loco es cómo consiguieron entrar en la habitación. Algo que todavía no he descubierto. Me hice un par de fotos con ellas y se fueron, aunque no querían hacerlo", relató sobre este extraño episodio el intérprete de La Respuesta.

Desde luego, Maluma levanta muchas pasiones entre sus millones de fans en todo el mundo. Pero su corazón está ocupado por la modelo cubana-croata Natalia Barulich, con quien hace unas semanas celebró su segundo aniversario de novios.

