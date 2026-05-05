De Beyoncé a Bad Bunny: Los looks más impactantes de la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es el evento de moda más importante del planeta: la noche del lunes, la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convirtió en una pasarela de obras de arte vivientes, con celebridades que interpretaron el código de vestimenta «La moda es arte» de maneras tan audaces como memorables, según recogen todos los looks de la alfombra roja documentados por medios internacionales.

El tema de esta edición, Fashion is Art, nació de la exposición del Costume Institute denominada Costume Art, que explora la relación entre la moda y el cuerpo humano a lo largo de la historia. Las coanfitrionas de la velada fueron Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

El momento más esperado de la noche fue el regreso de Beyoncé a la gala tras una década de ausencia. La cantante llegó de las últimas, entre vítores, con un diseño de Olivier Rousteing que simulaba un esqueleto mediante pedrería y cristales sobre su cuerpo, rematado con una capa de plumas en degradado azul y blanco y un tocado enjoyado. La acompañaron Jay-Z y su hija Blue Ivy Carter, de 14 años, quien debutó en el evento con un look de Balmain: vestido con cuerpo corsé, falda globo asimétrica y chaqueta a juego.

Rihanna también hizo una entrada tardía y sorpresiva con un estructural diseño de Maison Margiela cuajado de pedrería y un voluminoso adorno que envolvía desde los hombros hasta la cadera. Su pareja, A$AP Rocky, la acompañó con esmoquin y abrigo rosa de Chanel.

Blake Lively regresó a la gala cuatro años después con un romántico vestido de Versace de archivo en tonos pastel, construido a base de capas de gasa que formaban una gran cola.

Entre los looks más comentados y polémicos, destaca a Kim Kardashian, quien eligió un diseño de maniquí naranja con falda asimétrica pintada a mano por los artistas Allen Jones y Whitaker Malem, inspirado en una portada de Kate Moss de 2013.

Kylie Jenner lució un vestido de Schiaparelli inspirado en la Venus de Milo de Alejandro de Antioquía.

Madonna montó una auténtica actuación al llegar con un look de Saint Laurent inspirado en el cuadro La tentación de San Antonio. Fragmento II, de la pintora Leonora Carrington, con un gran velo gris que necesitó seis asistentes para llevarlo.

Sarah Paulson se cubrió los ojos con un billete gigante de dólar sobre un vestido de tul gris de Matières Fécales, en lo que muchos interpretaron como una crítica directa al patrocinio millonario de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en la gala.

Bad Bunny fue otra de las grandes sorpresas: el artista puertorriqueño se transformó en una versión envejecida de sí mismo, con prótesis, peluca de canas, traje negro y bastón, respondiendo al tema de la exposición sobre el cuerpo y el paso del tiempo.

Heidi Klum también fue una de las más aplaudidas y, sin duda, la más viral de la noche al convertirse en una estatua viva. La modelo rindió homenaje a las esculturas del escultor italiano Raffaele Monti. ¡Espectacular!

Entre los latinos presentes también desfiló Maluma (Colombia), con un traje negro de Tom Ford por Haider Ackermann.

Georgina Rodríguez fue una de las más aplaudidas de la noche con un diseño de corte lencero de Ludovic de Saint Sernin, velo nupcial y un rosario inspirado en la Virgen de Fátima valorado en siete millones de euros, según recogen los mejores looks de la alfombra roja.

Jordan Roth

Cardi B

Emma Chamberlain

La exposición Costume Art abrirá sus puertas al público el 10 de mayo y permanecerá en las nuevas Condé M. Nast Galleries del museo hasta el 10 de enero de 2027, consolidando a la Met Gala como el mayor escaparate global donde, edición tras edición, la moda deja de ser solo ropa para convertirse en arte, espectáculo y conversación mundial.