El apasionado beso que demuestra que entre Camila Cabello y Shawn Mendes hay más que una amistad

Publicado el Sábado, 13 Julio, 2019 - 16:01 (GMT-5)

Luego del derroche de sensualidad de Camila Cabello y Shawn Mendes en el videoclip de Señorita y tras ser captados muy acaramelados caminando por las calles de Los Ángeles, los rumores de una posible relación amorosa entre ambos no han hecho más que crecer.

Aunque los dos aseguraron que solo había una amistad entre ellos, ni fans ni paparazzi se han rendido ante esta posibilidad, incluso menos después de que la cantante cubana anunciara su ruptura con Matthew Hussey, tras un año y medio de relación, alguien ha conseguido demostrar con imágenes lo que muchos están esperando.

Este sábado se ha filtrado un video que demuestran que, si bien no tienen aún una relación amorosa oficial, no es solo una simple amistad lo que comparten los populares artistas. Camila y Shawn aparecen en un café de California compartiendo lo que parecía una conversación cualquiera entre amigos, hasta que ¡pum! dejaron a todos sorprendidos con un apasionado beso.

Camila y Shawn se conocieron durante la gira de Austin Mahone, y desde entonces han mantenido una muy buena amistad. Señorita no es su primera colaboración, ya que en 2015 sorprendieron a sus fans con el éxito I Know What You Did Last Summer. Sin embargo, la electricidad y química que derrochan en este segundo tema juntos no tiene comparación.

Algunos usuarios en las redes consideran que este romance entre los artistas pudiera tratarse de una estrategia publicitaria para Señorita, que ya suma más de 230 millones de reproducciones en YouTube. Otros muchos consideran que la química que hay entre ellos es genuina, y pudieran convertirse en una de las tantas parejas en la industria artística que se enamoran después de años de conocerse y trabajar juntos.

