Camila Cabello cuenta cómo conoció a Shawn Mendez: "Yo quería salir con él y él solo quería tocar la guitarra"

Los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendez han enloquecido a sus fans con el estreno de su tema Señorita, que podría convertirse en el himno de este verano.

A pesar de que sus seguidores no paran de fantasear con la idea de que los artistas comiencen una relación amorosa, pero lo cierto es que son muy buenos amigos desde hace años.

Ambos se conocieron durante la gira de Austin Mahone y así lo contaron en entrevista con W Magazine.

"Recuerdo que quería salir contigo, pero tú estabas todo el tiempo en el autobús de la gira, aprendiendo a tocar guitarra", contó la cubana.

Por su parte, Shawn recordó: "No hablaba con nadie, tú fuiste la única que me habló. Fue como si fueras la única que me dirigía la palabra en esa gira. Hay una foto del día en que nos conocimos, creo".

Acerca de su nueva colaboración, la segunda después de I know what you did last summer, Camila contó:

"En realidad la canción estuvo como 8 meses en fabricación".

"Bueno me tomó como 10 meses convencer a Camila de que cantara esto conmigo", intervino Shawn.

"Honestamente, creo que solo toma el momento correcto para que ocurran las cosas, eso es lo que creo, ¿sabes?", dijo la cantante.

